Psy4 de la Rime : un retour possible ?

"Des frères pour la vie"

Soprano a attiré l’œil de ses fans en évoquant la possibilité d'un retour de son groupe légendaire : Psy 4 de la Rime. Alors que son nouvel album, "Freedom", est attendu pour le 21 juin, Soprano a laissé entrevoir la possibilité de retrouver les membres de Psy 4 de la Rime sur scène, mais a exclu pour le moment l'idée d'un nouvel album.

La raison principale de cette hésitation est l'absence de Sya Styles, le DJ du groupe tragiquement décédé en 2015. Soprano a déclaré que remonter sur scène était "envisageable" car les membres du groupe sont "des frères pour la vie". Cependant, il a ajouté : "créer quelque chose de nouveau sans Sya serait compliqué". Le décès de Sya Styles continue d'affecter le groupe, mais Soprano a suggéré que la création d'un album pourrait être un moyen de lui rendre hommage. Reste à savoir si les autres membres du groupe, Alonzo et Vincenzo, sont également favorables à un tel projet.

Remonter sur scène c'est envisageable on est des frères pour la vie mais de la nouveauté sans Sya c'est compliqué... https://t.co/9ZBChhG38T — Soprano (@Sopranopsy4) June 12, 2024

Lorsqu'on lui a demandé si le rap à l'ancienne de ses débuts lui manquait, Soprano a répondu : "Oui et non, il y a beaucoup de bons rappeurs, il faut être dans l'air du temps". Il a également réaffirmé son opposition au racisme dans ses textes, déclarant : "Écoute ma musique depuis plus de 20 ans, mon ami". Soprano a également dédié un message à Naps pour la sortie prochaine de son nouvel album le même jour que le sien, à l'occasion de la fête de la musique, en disant : "Vrai, y'a 'Mec de Cité simple' et 'Freedom' pour vous ravir. Marseille gagne".