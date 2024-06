Ministère A.M.E.R repart en tournée !

On le sait, la période est à la nostalgie. Aussi, on n'est pas vraiment surpris quand des groupes que l'on pensait disparaître reviennent sur le devant de la scène. Cela a été le cas de la Fonky Family qui se reforme pour fêter son anniversaire au cours de quelques dates mémorables, c'est aussi le cas du Ministère A.M.E.R qui vient d'annoncer une tournée dans toute la France pour célébrer les 30 ans de leur album "95200". Passi, invité dans l'émission "Le monde d'Elodie" sur France Info a expliqué cette décision ou plutôt cette envie.

" Stomy Bugsy et moi, faisons encore, chacun de notre côté, beaucoup de shows à droite et à gauche. La dernière date ensemble, c'était pour l'anniversaire du premier album. On avait fait un Olympia. Une date unique parce qu'on n'a jamais vraiment fait de tournée avec Ministère A.M.E.R et là, ça nous fait plaisir de repartir sur la route. On est dans une période où on a peut-être besoin d'héritages, de raconter aux nouvelles générations. Je pense que cette tournée va permettre aussi de faire découvrir la base du rap français."

Alors oui, il y a la date anniversaire, mais il y a aussi un feu qui brûle toujours autant à l'intérieur.

Il y a moins d'innocence, parce que quand vous êtes plus connu, on vous attend plus au tournant, tandis qu'à l'époque on s'en fichait. On venait, on faisait ce qu'on sentait. Plus vous êtes connu, plus vous avancez, plus on vous attend au tournant et plus vous vous cherchez. Et puis, il y a l'âge. On cherche à faire des choses un petit peu plus fortes. On est un peu plus sage. Bien sûr, obligatoirement, sinon, mes enfants, mes neveux vont me dire "Tonton !", "Papa !". Alors plus sage à l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a toujours le feu qui brûle, ce feu de création, ce feu pour dénoncer, chanter, parler. Il y a toujours ce feu qui est là."