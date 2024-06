Booba reprend le combat contre Gims, Sadek et Vald

Le combat continue, part. 3647.

Alors qu'il s'était un peu mis en pause dans les clashs ces dernières semaines, se réconciliant même avec La Fouine, Booba a finalement repris les hostilités de plus belle, avec à chaque fois les mêmes cibles en face de lui. Dans la liste de ses adversaires, on retrouve toujours Gims, bien en tête de la liste, puis Maes et Sadek pas très loin derrière, et enfin les éternels rivaux tels que Rohff ou Kaaris. Cette semaine, Kopp a décidé de taquiner un peu tout le monde en même temps.

Il a même ressorti Vald de son carnet d'adresses ! On croyait que les choses s'étaient calmées entre les deux rappeurs, ou au moins qu'ils avaient décidé de s'ignorer mutuellement après les événements peu glorieux de La Rochelle. Mais alors que le V a participé à l'émission "Zen", animée en direct sur Twitch par Max Biaggi et Grimkujow, cette semaine, ça n'est pas passé inaperçu du côté de Booba, qui a pris le temps de sortir un petit tweet sympa : "Ah t'es de retour mon Valdouneeeyyyyyy", suivi du petit hashtag "valdemor" qui va bien.

.@Sadekniuum "procédure: Les fdo intervenaient à la demande d'un requérant pour un délit de fuite après dégradations de son véhicule. SB était interpellé et testé positif à l'alcool et aux stupéfiants. Il était

reconvoqué le lendemain de l'issue de sa garde à vue pour… pic.twitter.com/aTFqXwbTtS — Booba (@booba) June 10, 2024

Booba a ensuite balancé sur tweeter ce qui ressemble à un compte rendu de procès verbal à propos de la fameuse arrestation de Sadek il y a quelques mois, une arrestation un peu étrange, plusieurs fois commentée par le rappeur en disant que ça ne s'était pas passé comme ça. Pourtant, dan le tweet de Booba, on retrouve des éléments qui étaient déjà sortis dans la presse à l'époque des faits.

Enfin, Kopp n'oublie pas Gims, même si cette fois ça n'est pas lui qui va se charger de le mettre dans la sauce. C'est Doums, membre de l'Entourage, qui a fait une série de tweets pour accuser Megui d'être complètement fauché et d'avoir voulu l'arnaquer. Booba a fait savoir à Doums qu'il avait très envie de connaître les dessous de cette affaire. Les prochains jours promettent d'être intéressants !