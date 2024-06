Eminem continue de cartonner avec "Houdini"

Le légendaire rappeur casse les codes.

Le légendaire Eminem continue de défier les lois de la gravité avec son dernier single "Houdini". Son single en hommage à "Without Me" enchaîne des records impressionnants depuis sa sortie.

Les statistiques de "Houdini" sont tout simplement impressionnantes. En seulement une semaine, le clip a cumulé plus de 50 millions de vues sur YouTube, en tête des tendances mondiales. Sur les plateformes de streaming, le titre a engrangé plus de 70 millions d'écoutes.

Au-delà des chiffres de streaming, le single produit par Luis Resto a grimpé jusqu'à la 3ème place du Billboard 200. Mais ce n'est pas tout ! Eminem a également conquis plus de 80 pays à travers le globe, en étant l’artiste le plus écouté du moment.

🚨 EMINEM a réalisé l’une des plus grosses semaines de sa carrière avec son nouveau morceau "HOUDINI" !



• 50M de vues

• 70M de streams

• N°3 au Billboard 200

• N°1 des tendances YouTube

• N°1 dans +80 pays dans le monde



LE ROI EST DE RETOUR 🔥 pic.twitter.com/Rb4E2J6xeR — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) June 7, 2024

Avec "Houdini", Eminem prouve une fois de plus qu'il est l'un des rappeurs les plus influents et populaires de sa génération. Et cela depuis longtemps. Son flow et ses paroles en plus de sa présence charismatique ont marqué à jamais le genre hip-hop. Le retour du "Roi" casse internet… Son prochain album très attendu, "The Death Of Slim Shady", est prévu cet été.