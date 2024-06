Damso : les chiffres incroyables de précommande pour "Beyah"

Sans tracklist ni single.

Après une grosse pause sur les réseaux sociaux, Damso était de retour sur le devant de la scène avec une annonce de précommande pour son très attendu album "Beyah". Les premiers chiffres sont tout simplement époustouflants.

Le rappeur donnait de ses nouvelles sur Instagram : "Je suis dans une vraie vibe, ma vie est vraiment cool", débute-t-il, le sourire aux lèvres. Le belge avait invité ses fans à précommander son prochain projet, prévu pour le 30 mai 2025. Il avait lancé un avertissement au rapgame : "Les gars, taffez sur vos albums parce que je pense que je vais niquer le game. Ça va être très chaud." En moins de 24 heures, la précommande de "Beyah" a déjà enregistré la vente de 15 000 exemplaires. Connaissant les chiffres de Damso au bout d'une semaine de sortie d'un projet, cet album "Beyah" promet. Le disque d'or sera une question d'heures.

Une performance remarquable alors qu'aucun single ou extrait de l'album n'a encore été dévoilé, et que la tracklist reste encore inconnue. Ce succès fulgurant est d'autant plus impressionnant que "Beyah" est un projet entièrement indépendant, produit sans l'aide d'aucune maison de disques. Avec "Bēyāh", l’objectif de Damso est clair : "Rendre l’art accessible à tous". On a hâte.