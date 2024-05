Jul : découvrez le tracklisting de "Mise à jour"

L'album sort le 7 juin.

Les choses s'accélèrent encore pour Jul. Non seulement le rappeur marseillais sort un nouvel album mais il le fait dans seulement quelques jours puisque le projet est attendu le 7 juin. Alors, forcément la pression monte surtout que le J vient de partager la tracklist de "Mise à jour" où on retrouve des featurings avec SDM, Morad, A-DEAL, Moubarak, Zbig, Houari et Kamikaz.

Découvrez le tracklisting complet de "Mise à jour" :