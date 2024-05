The Weeknd va-t-il mettre fin à sa carrière ?

The Weeknd sur scène.

L'artiste a publié une mystérieuse story.

The Weeknd a récemment partagé un message sur ses réseaux sociaux qui a amené les fans à se demander si le prochain album ne serait pas finalement le dernier de l'artiste canadien. Le vendredi 24 mai dernier, le chanteur a republié en story le tweet d'un fan à propos de la version live de son tube "Save Your Tears" lors des Billboard Awards 2021. Un simple screenshot accompagné d'une phrase, "la fin est proche".

Cependant, lors d'une récente interview avec RapCaviar de Spotify avant son show en Égypte, Metro Boomin a révélé que lui et le crooner canadien travaillaient sur un titre pour le prochain album de ce dernier.

"Lui et moi travaillons sur beaucoup de choses. Vous savez, nous préparons son nouvel album. Beaucoup de gens vont être ravis et encore plus heureux."

The Weeknd est le seul artiste à posséder deux des cinq albums les plus streamés de tous les temps sur Spotify.

Metro a également parlé de sa riche collaboration avec The Weeknd, "Les chansons que nous avons faites avec The Weeknd sont des collaborations fréquentes. Low Life a été le début de notre voyage, jusqu'à aujourd'hui, avec Future".

Que ce soit le dernier ou non, de notre côté on attend avec impatience le prochain album de The Weeknd qui ne déçoit jamais ni les fans ni la critique.