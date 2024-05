Booba annonce un documentaire sur sa vie, "Lunatic"

Un documentaire sur la vie et la carrière de Booba est en préparation.

Il l'a ensuite confirmé sur Twitter sans en dire beaucoup plus.

C'est une phrase que Booba a écrit sur Twitter lors de son clash durant le week-end avec Sadek. Alors que les deux rappeurs s'invectivaient sur X (anciennement Twitter), le Duc a ainsi écrit dans un de ses messages destiné à son ennemi.

"Ma mère n'est pas avocate, tu découvriras toute la vérité dans mon documentaire qui s'appel "LUNATIC" Toi et beaucoup d'autres vont avoir l'air bien bêtes..."

.@Sadekniuum je vois que tu es au courant aussi que @Niska_Officiel a tabassé @AyaNakamuraa et c'est bien regrettable. Ma mère n'est pas avocate, tu découvriras toute la vérité dans mon documentaire qui s'appel "LUNATIC" Toi et beaucoup d'autres vont avoir l'air bien bêtes...🤡 pic.twitter.com/66OG47680P — Booba (@booba) May 24, 2024

Il n'en fallait pas plus pour que les comptes Twitter d'actualité reprennent l'information, validée par le Duc dans un autre post.

Dans un autre message, le rappeur de Boulogne en a même dit un peu plus, répondant toujours à Sadek.

"Évidemment que tu vas regarder. Tu verras ce que c'est une vraie carrière en indépendant à la sueur de notre front. Tout ce qu'on a réussi à accomplir et que tu n'accompliras jamais. Un franco-Sénégalais et un Marocain seuls contre tout un système."

.@Sadekniuum Évidemment que tu vas regarder. Tu verras ce que c'est une vraie carrière en indépendant à la sueur de notre front. Tout ce qu'on a réussi à accomplir et que tu n'accompliras jamais. Un franco-Sénégalais et un Marocain seuls contre tout un système. 🦾🙌🏾🏴‍☠️ pic.twitter.com/HxhgZeZ24l — Booba (@booba) May 24, 2024

Sadek ne regardera peut-être pas, ou alors pour critiquer, mais nous, on est assez preneur. Surtout si Lunatic revient sur les débuts de Booba dans le rap et sur l'épopée Lunatic justement, groupe qu'il composait avec Ali. Pour l'instant, pas plus d'informations, ni date de sortie, ni diffuseur mais après "Ourika", Booba continue de truster le haut de l'affiche.