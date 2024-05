Kendrick Lamar bat un nouveau record détenu par Drake

"Not Like Us" continue d'achever le Canadien.

Son clash avec Drake n’est que bénéfique pour sa carrière. Kendrick Lamar continue de faire parler de lui avec "Not Like Us". Après avoir surpassé les 100 millions de streams sur Spotify, le disstrack du rappeur américain vient de battre le record d’un autre titre du Canadien.

Dans le clash opposant Kendrick Lamar à Drake, il faut se l’avouer, le rappeur de Compton est largement dominant. Les chiffres sont là pour confirmer sa position de gagnant. D’après Hits Daily Double, grâce à "Not Like Us", il aurait empoché plus de 275 000 dollars. Une somme énorme qui n’est pas la seule particularité de ce disstrack. Après être devenu le titre à atteindre le plus rapidement les 100 millions de streams du Spotify, Kendrick Lamar a ainsi battu Drake et son "God’s Plan" paru en 2018. Quelques jours seulement après cet exploit, l’interprète de "Money Trees" continue encore d’écraser le rappeur canadien.

D’après RapTV, "Not Like Us" devient à présent le titre à atteindre le plus rapidement les 200 millions d’écoutes sur Spotify. Kendrick Lamar bat alors un peu plus Drake. Dans ce clash, le rappeur américain y a visiblement beaucoup gagné. Sa discographie a connu une grosse augmentation, propulsant tous ses albums dans le classement Billboard 200. Ainsi, "DAMN." paru en 2017 se classe numéro 15. "Good kid, m.A.A.d city" sorti en 2012 a lui atteint la 19e position tandis que "To Pimp a Buterrfly" occupe la 122e place. "M. Morale & The Big Steppers", son dernier projet est lui au 59e rang.