Drake trolle Metro Boomin

Le canadien a trouvé une manière originale de répondre à ses haters.

On est actuellement dans les retombées du clash entre Drake et Kendrick Lamar, qui s'est rapidement transformé en "Drake contre le reste du monde", tant le rappeur canadien s'est retrouvé isolé pendant cette confrontation. Pas un seul artiste pour lui apporter du soutien, pire : ses anciens potes se sont même retournés contre lui, à l'image d'un Metro Boomin ou d'un Rick Ross par exemple. Il se pourrait bien que Drizzy ait perdu cette bataille, mais ça n'est pas pour ça que sa carrière se porte mal. Au contraire, ça semble lui avoir redonné de l'énergie créative.

Car après avoir subi des attaques venant d'un peu partout, Drake s'est mis à riposter, et c'est l'occasion de remarquer qu'il a lui aussi beaucoup d'humour. On se souvient notamment, lors du début du clash, des rumeurs lancées par Rick Ross autour d'une prétendue chirurgie nasale de Drake, qui ne "supporterait pas d'être noir". Une rumeur qui avait valu à Drake le surnom de "BBL Drizzy" (pour Brazilian Booty Lift). Un surnom qui était d'ailleurs devenu une instru de Metro Boomin, pour troller le canadien jusqu'au bout. Eh bien, Drake vient justement de poser un couplet sur cette instru.

Un très bon couplet, qui plus est ! C'est Sexyy Redd, apparemment en couple avec Drake en ce moment selon la rumeur, qui a posé sur l'instru, en appelant son morceau "U My Everything" (trop mignon). Drizzy est venu pour flex dans le deuxième couplet, qu'il commence de manière insolente : "BBL Drizzy, they want a new body, they ask me for it". Si on l'appelle BBL Drizzy, c'est tout simplement parce que c'est lui que ces dames viennent voir quand elles veulent se payer des nouvelles fesses. Un morceau plutôt bon et assez drôle, mais pas sûr que ça suffise pour faire changer le cours du clash !