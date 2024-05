Une troisième femme accuse le rappeur de viol.

Lomepal visé par une nouvelle plainte. Alors que le rappeur français fait déjà l’objet de deux accusations pour viol, une troisième femme l’accuse de faits similaires. Celle qui se fait appeler Marie a choisi de témoigner de cette évènement "très douloureux" dans les lignes de Mediapart.

C’est la douche froide pour Lomepal. Après le dépôt de deux plaintes pour viol en 2020 et 2023, le rappeur est visé par une nouvelle plainte déposée ce mardi 21 mai dans un commissariat Parisien. Une affaire qui remonte à janvier 2017 et que la victime présumée - qui se fait appeler Marie - raconte à Mediapart. Âgée de 33 ans aujourd’hui, elle rencontre Antoine Valentinelli de son prénom à la fin de l’année 2016. "On s’entendait super bien, on parlait beaucoup de musique", se rappelle-t-elle. En janvier 2017, Marie se rend dans l’appartement de la mère de Lomepal et s’installe travailler dans la chambre pendant que le rappeur fait de la musique. La jeune femme "qui avait déjà eu des rapports sexuels avec l’artiste les jours précédents, se souvient ensuite s’être endormie dans le lit du rappeur". Elle se souvient : "Je me suis ensuite réveillée en sursaut, il était derrière moi et essayait de me sodomiser. Je me souviens m’être dit que je ne pouvais pas crier car j’allais réveiller sa mère".

Un évènement "très douloureux" pour la victime qui réagit : "C’est quoi que tu ne comprends pas quand on te dit non ?", lâche-t-elle. Il rétorque alors : "On sait très bien ce que ça veut dire quand vous dites non". Dans son article, Mediapart donne aussi la parole à Lomepal qui réagit à cette accusation. S’il se souvient "très bien du rapport", il avoue : "Je n’aurais jamais ne serait-ce qu’imaginé faire cela à quelqu’un d’endormi". "Je sais très bien que je n’ai pas commis de viol", poursuit-il avant de conclure : "Je ne suis pas ce personnage, et je ne l’ai jamais été."