5 choses que vous ne savez pas sur Jul

L'OVNI est rempli de mystères.

Si Jul est un artiste assez clivant dans le rap game (soit on l'adore, soit on le déteste, très peu d'entre deux), il est surtout un de ceux qui a eu la plus grosse influence musicale sur le rap français des dix dernières années. Il est notamment à l'origine de l'explosion du rap marseillais, grâce à son succès perso mais aussi ses projets communs tels que "13'Organisé", où toutes les générations marseillaises sont réunies. Si certains voient en lui l'incarnation du mal à cause de son utilisation de l'autotune, il fait régulièrement fermer toutes les bouches avec des freestyles kickés de plusieurs minutes. C'est d'ailleurs lui qui détient le record du plus long freestyle en solo dans le rap français.A la fois omniprésent dans le game, mais aussi très discret dans les médias, l'OVNI est un vrai phénomène sur lequel on a envie de s'attarder un peu, avec 5 choses que vous ne savez peut-être pas sur lui.

Il a commencé sa carrière dans la maçonnerie

Avant de devenir la tête d'affiche du rap français, Jul aura mis du temps. Passionné par la musique depuis tout jeune, c'est pourtant dans le foot qu'il va tenter de percer, lui qui avait intégré le centre de formation de l'Olympique de Marseille à 14 ans. Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu et il abandonne rapidement son rêve de footeux. Après un BEP ventes qui ne se passe pas très bien, le J commence à bosser avec son père, dans le bâtiment, notamment des constructions de piscines, pendant plus d'un an. Un début très loin du strass et des paillettes du rap game, donc. Sa première paie lui permettra d'ailleurs de s'acheter un micro et une carte son pour se mettre au rap. La suite, vous la connaissez !

Son 1er pseudo était Juliano 135

Avant de signer sur le label marseillais Liga One Industry, qui a aidé le J à produire ses premiers gros hits (avant une séparation mouvementée entre l'artiste et la structure), Jul n'avait pas encore choisi son pseudonyme actuel. Le rappeur s'appelait alors Juliano 135. Il rappait quasiment sans aucun autotune et sur des intrus "empruntées" à d'autres artistes. Vous pouvez aussi retrouver quelques références à cette époque dans des sons plus récents, comme lors de son freestyle record, "Juliano mon Pote". Pas mal de morceaux de cette époque sont d'ailleurs encore disponibles sur Internet, si vous cherchez bien. Le pseudonyme de "Jul" sera choisi après son arrivée chez Liga One et son rapprochement avec le groupe Ghetto Phénomène.

Il est d'origine Corse

On l'entend régulièrement brandir son identité marseillaise comme un étendard, on peut même dire qu'il est devenu le porte-drapeau de sa ville, encore plus depuis qu'il a porté la Flamme Olympique. Mais il y a une partie de son identité sur laquelle on sait moins de choses, bien qu'il ait laissé des indices dans ses sons : Jul est en partie Corse. En même temps, on aurait pu s'en douter puisqu'il s'appelle Julien Mari. La famille de son père est originaire de l'Île de Beauté, et même de la ville de Carghèse plus précisément. On comprend mieux pourquoi le J a fait des morceaux comme "Aghju Capitu", qui veut plus ou moins dire "j'ai compris" en corse. Dans "Bobo au Corazon", il déclare même sa flamme à la région : "Dans mes mains j'ai ma vie, dans mon coeur j'ai la Corse".

Il a sorti 31 albums en 10 ans

21 albums studios officiels et 10 albums gratuits dispo sur le Web depuis 2013, voilà le bilan affolant de Jul dans le rap game français. Il est évidemment le rappeur FR le plus productif de l'histoire, sans aucun rival à sa table puisqu'il est loin devant toute la concurrence. Concernant les albums studios, ils sont quasiment tous certifiés platine au minimum, depuis "Dans ma Paranoïa" en 2014 jusqu'à "C'est quand qu'il s'éteint" en 2023. Ses deux derniers projets sont "seulement" disque d'or, mais c'est temporaire et ils devraient bientôt être platinés eux aussi. Là où ça devient intéressant, c'est quand ses albums gratuits et ses mixtapes sont elles aussi certifiées, comme "Lacrizeomic" par exemple, qui contient son tube classique "Brigante". Et tout ça, c'est sans compter les énormes cartons de ses albums collaboratifs comme "13'Organisé" et "Classico Organisé", qui sont eux aussi certifiés. Il va laisser un sacré vide dans le game quand il s'arrêtera.

Le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français

Quand on est hyper-productif, qu'on a toute sa ville derrière soi et qu'on est talentueux, forcément, ça fini par se traduire en chiffres. Si Jul n'y fait pas beaucoup attention, il est pourtant devenu le plus gros vendeur de disques de l'histoire du rap français, autour de l'année 2019, pendant laquelle il détrône MC Solaar et ses 3 millions d'exemplaires vendus. Depuis, le classement n'a pas tellement bougé, même si le J a mis une distance à tout le monde avec ses 7 millions d'albums écoulés (et encore, les chiffres datent de l'année dernière, ça a dû augmenter depuis). Solaar reste bloqué à 2,6 millions, suivi de près par Ninho, puis Booba, IAM et PNL. Il n'a d'ailleurs pas l'air d'avoir envie de lâcher sa première place, lui qui va déjà nous ressortir un nouvel album le 7 juin prochain. L'OVNI, la machine, tout simplement.