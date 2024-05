Kendrick Lamar : “Alright” numéro un des meilleurs titres hip-hop sur Spotify

Un véritable hymne pour la communauté afro-américaine.

Nouvel exploit pour Kendrick Lamar. Un des titres phares de sa discographie, "Alright", vient d’être nommé "La plus grande chanson hip-hop de l'ère du streaming" sur Spotify.

Créée en 2006, Spotify fait partie d’une véritable révolution : celle du streaming. Pour un petit coup de nostalgie, la plateforme de streaming a dévoilé ce lundi 20 mai une liste des cent morceaux hip-hop qui ont dominé l’ère du streaming. Après avoir pété les compteurs avec son clash avec Drake, Kendrick Lamar se retrouve à la première position de ce classement, avec son titre "Alright". Sorti en 2015 sur son troisième album "To Pimp a Butterfly", ce morceau est aujourd’hui un hymne pour la communauté afro-américaine. Il marque véritablement son époque avec plus de 39 millions d’écoutes sur Spotify et plus de 173 millions de vues pour son clip sur Youtube. "Alright" est aussi recomposé de "la meilleure vidéo hip-hop de l’année" et du "titre marquant" au BET Hip Hop Awards de 2015. Il obtient aussi les Grammy Awards de "la meilleure prestation rap" et de "la meilleure chanson rap".

Dans le reste du classement, on retrouve Cardi B et son puissant "Bodak Yellow" à la deuxième position, "God’s Plan" de Drake à la troisième position et "XO Tour Llif3" en quatrième position. Future ferme le podium avec "March Madness". Le classement contient également "Sicko Mode" de Travis Scott, "Dior" de Pop Smoke ou encore "Bad and Boujee" des Migos. À la centième position, c’est Coi Leray que l’on retrouve avec "Players" et son mythique sample de Grandmaster Flash.