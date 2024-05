BET Awards : Drake, Nicki Minaj et Beyoncé dominent les nominations

Le trio a raflé la plupart des nominations de la cérémonie.

Créée en 2001, la cérémonie des BET Awards récompense les artistes noirs et d'autres minorités dans divers domaines du divertissement, et notamment dans la musique. Chaque année, elle est retransmise en direct sur la chaîne de Black Entertainment Television (BET). La liste des nominés pour l'édition 2024 vient d'être révélée ce jeudi 16 mai et trois noms se démarquent clairement du lot en termes de nombre de nominations...

On y apprend que Drake arrive en tête avec pas moins de 7 nominations, telles que celle de l'album de l'année et celle du meilleur artiste hip-hop masculin. Il est suivi de près par Nicki Minaj, qui a quant à elle reçu 6 nominations, dont celles de meilleure artiste hip-hop féminine et de vidéo de l'année (pour son feat avec ice Spice sur "Barbie World"). Beyoncé se voit recevoir 4 nominations aux côtés de 21 Savage, Doja Cat, Megan Thee Stallion, Tyla et Usher. Parmi les autres nominés, on pouvait retrouver Sexxy Red, Victoria Monét, SZA, Usher, J. Cole.

Cette année, dans la catégorie "Viewer’s Choice: Best New International Act", la France est représentée par Jungeli. L'année dernière, Aya Nakamura et Tiakola étaient tous les deux nominés dans cette catégorie, qui récompense le "meilleur artiste international". La preuve d'un rayonnement mondial, surtout pour l'artiste francophone la plus écoutée dans le monde, actuellement sous le feu des critiques pour sa possible participation à la cérémonie d'ouverture des JO.

Pour connaître les gagnants, rendez-vous le 30 juin prochain à 20h.