Fianso rentre dans le Cercle à Cannes

La Croisette est Toka.

Il y a un visage qui manque un peu dans le rap game depuis quelques mois, voire un peu plus : celui de Fianso. Le boss d'Affranchis Music ne se fait pas spécialement discret, mais il a d'autres chats à fouetter comme on dit, lui qui est désormais bien impliqué dans le monde du cinéma, avec notamment la version moderne de "Le salaire de la peur" dans laquelle il joue. En ce moment, on est en plein dans le Festival de Cannes et ça a donné l'occasion à Fianso de mélanger ses deux passions préférées, le rap et le cinéma, en proposant un "Rentre dans le Cercle" spécial Cannes.

Ça n'est pas tous les jours qu'une bande de jeunes kickeurs pas connus du grand public s'invite sur La Croisette pour venir brûler du micro, et évidemment, tout ça, c'est Fianso qui en est à l'initiative. Celui qui a toujours œuvré pour le mélange des genres et la progression de sa culture a d'ailleurs déclaré au micro de Brut : "Il n'y a aucun cloisonnement entre les mondes de l'art, le cinéma invite le rap, le rap s'invite au cinéma".

"Il n'y a aucun cloisonnement entre les mondes de l'art, le cinéma invite le rap, le rap s'invite au cinéma." Une camera, une instru, un micro. Pendant ce Festival de Cannes, Fianso a organisé son mythique "Rentre dans le cercle" directement depuis la plage de la Quinzaine des cinéastes.

C'est sur la plage de la Quinzaine des cinéastes que le "Rentre dans le Cercle" a eu lieu, avec un Fianso toujours aussi énergique en maître de cérémonie, qui note la belle évolution de son concept, qui est passé en quelques années de sombres parkings du 93 à un des endroits les plus côtés en France, Cannes. On est ravis de voir que le boss d'Affranchis est toujours impliqué pour la culture et on espère le revoir bientôt derrière le micro, en tant que rappeur cette fois !