Soulja Boy clashe Meek Mill et 21 Savage

Le rappeur a du mal à contrôler ses émotions.

Soulja Boy s'en est pris à 21 Savage et Meek Mill, quelques semaines seulement après ses propos déplacés sur Leslie Wayne, la défunte mère de Metro Boomin, et s'être engagé à ne plus "répondre à la haine". Lors d'une récente session Instagram Live, le rappeur a commencé par expliquer sa décision de présenter ses excuses suite à ses remarques sur la famille de Metro.

"Chaque fois que je vois un vieux tweet, je ne peux pas me déchaîner, devenir fou. J'ai été le premier rappeur sur YouTube... Cela vous montre à quel point je suis en colère, à quel point je m'énerve quand je vois des n***as qui me détestent. ... Mais ce n'est toujours pas une putain d'excuse. Je dois être un bon modèle pour mes jeunes n****s. ... Vous n'allez pas regarder cette merde en pensant que c'est cool, parce que ça ne l'est pas, mec".

Mais après le calme est arrivée la tempête et Soulja Boy n'a pas mâché ses mots concernant 21 Savage et Meek Mill. Deux rappeurs qu'il ne semble pas porter en très haute estime.

"Un n***a ne va pas jouer avec cette merde, mon frère. Et 21Savage, t'es toujours une salope, de quoi tu parles ? ... Je n'ai pas aimé ce que j'ai dit à propos de Metro, je ne vais pas mentir, c'était un peu... Je repense à cette merde et je me dis : "Putain, c'était un peu n'importe quoi". Mais tu es toujours une salope, n***a. Va te faire foutre, n***a, ça n'a rien à voir avec toi, n***a de la chatte. Je ne me suis pas excusé à cause de toi, minable. J'ai dit désolé à cause de moi, n***a. Tu es toujours une salope, n***a. Je te gifle toujours, n***a".

"Et Meek Mill, occupe-toi de tes putains d'affaires. Diddy n'est pas en train de jouer dans ton trou du cul, minet ? Hein ? Diddy ne te baise pas dans le cul, n***a ? ... 21, où es-tu, n***a ?"

Au moins, ça a le mérite d'être clair.