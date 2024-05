Kanye West change d’avis sur Drake

Le rappeur évoque sa connexion avec 21 Savage.

L’heure est aux compliments pour Kanye West. Ces derniers temps, le rap game américain a explosé avec une multitude de clashs entre Quavo et Chris Brown et bien évidemment, entre Drake et Kendrick Lamar. Les deux rappeurs se sont tapés dessus à travers des titres bien piquants et bien puissants. Si 50 Cent s’est rangé du côté de l’artiste canadien, Kanye West a préféré la jouer à la Kanye West… en clashant tout le monde. "Tout le monde sait que j’ai lavé Kendrick sur notre feat. ‘No More Parties in LA’. Tout le monde sait que j’ai lavé Drake au concert pour Larry Hoover", avait-il déclaré. Alors que la tension semble être redescendue, l’interprète de "Heartless" a donné une interview exclusive pour Hypebeast où il parle de Drake… en bien.

Évoquant sa relation avec Ty Dolla $ign, Kanye West la compare alors à celle de Drake et 21 Savage. Les deux artistes ont en effet dévoilé un album en commun en 2022 : "Her Loss". "Ty et moi faisons de la musique depuis si longtemps. Cela me fait penser à 21 Savage et Drake, qui sont juste une si bonne combinaison, avoue Kanye West. Ce que les gens voient maintenant, ils ne se sont probablement pas rendu compte au début". Un beau compliment qui contraste avec les anciens propos de l’artiste d’Atlanta. En mars, il déclarait avoir "inventé tous les styles de musique des 20 dernières années" durant une interview. "J’ai créé le style de The Weeknd, Travis Scott, Drake. Je vais y aller et le dire, Future & Young Thug aussi", lâchait le rappeur.