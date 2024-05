Booba relance son clash avec Maes

Ça y est, c'est reparti !

On avait du mal à le croire, mais Booba semblait s'être assagi ces dernières semaines, notamment depuis que La Fouine est réapparu sur le devant de la scène, après sa prestation saluée aux Flammes 2024. On s'attendait à voir Kopp allumer son ex-pote devenu traître, mais ce dernier a surpris tout le monde en envoyant des grands messages de félicitations à Laouni. Mais n'allez pas croire que B2O en a terminé avec les clashs : en ce qui concerne Maes, par exemple, l'histoire semble loin d'être finie.

Car on n'est pas les seuls à avoir remarqué un changement d'attitude du Duc ces derniers temps : Maes l'a vu lui aussi, et pour lui, tout ça fait partie d'un plan machiavélique de la part de Booba. Il a donc tenu à mettre en garde Laouni contre l'hypocrisie du chez du 92i, en lui rappelant le déroulé du clash via une story Instagram. Le Sevranais rappelle notamment que "pendant 10 ans Booba t'a insulté de pédophile alors que lui-même en est un", tout en ajoutant qu'il a humilié certains de ses proches et détruit son label Banlieue Sale. Maes termine par un "t'as rien d'un homme j'espère que tu tomberas de haut". Une attaque pas passée inaperçue du côté de B2O, qui a évidemment riposté.

.@MaesOfficiel y tombera pas de haut car mon message à la Fouine est sincère. En tous cas lui y fait deux Bercy. Reste en chien! 🏴‍☠️ pic.twitter.com/6S04pTy9OY — Booba (@booba) May 14, 2024

Booba a notamment répondu que non, La Fouine ne tombera pas de haut car les félicitations du Duc sont sincères. "en tout cas lui y fait deux Bercy, reste en chien", avec un joli clin d'œil à son morceau classique avec Laouni. Booba incite ensuite Maes à se concentrer sur sa carrière plutôt que celle de La Fouine : "Partage plutôt ça rend toi utile si t'es si impliqué dans sa carrière. Ça à l'air efficace!!! Peut-être y t'invitera à Bercy". Quelques instants auparavant, le Duc avait lui ausis partagé une story sur le sujet dans laquelle il écrivait que Maes est "tellement wanted à Sevran et autre qu'il balance des infos sur tous ses ennemis en espérant qu'ils aillent en prison", et que ça serait pour cette raison qu'il se cache à Dubaï depuis si longtemps.

.@maesofficiel Partage plutôt ça rend toi utile si t'es si impliqué dans sa carrière. Ça à l'air efficace!!! Peut-être y t'invitera à Bercy 😂🤷🏾‍♂️ pic.twitter.com/adZQsHX3RW — Booba (@booba) May 14, 2024

On est rassurés, on a cru pendant quelques jours qu'ils avaient remplacé Kopp par un clone !