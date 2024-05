Eminem tue son alter ego Slim Shady pour son nouvel album

"The Death of Slim Shady" est prévu pour cet été.

Le nouvel album d'Eminem se précise. Après l'annonce de la sortie prochaine de "The Death Of Slim Shady", le rappeur américain multiplie les stratégies de communication bien ficelées. Un article annonçant la mort de son alter ego a été repéré dans un journal américain.

Quatre ans après la sortie de "Music To Be Murdered By", Eminem est enfin de retour. Le rappeur américain a annoncé fin avril la sortie d’un tout nouvel album, le douzième de sa carrière. Et il ne fait pas les choses à moitié. Attendu pour cet été, son titre est déjà très explicite. Eminem annonce la fin d’une ère avec la mort de Slim Shady, son mythique alter ego. Un décès qui s’est récemment retrouvé au coeur d’un article de presse. Dans la dernière édition du Detroit Free Press, sa disparition figure dans la rubrique nécrologique du journal. "Fans ‘Will Never Forget’ Controversial Rapper", peut-on lire, semant ainsi le doute sur le potentiel premier single de l’album.

L’article revient sur les débuts de Slim Shady alias Eminem, évoquant son émergence "à la fin des années 1990" et son premier single "My Name Is" paru en 1999. Son public "a rapidement été exposé à l’obscurité extrême" du rappeur, apprend-on. "Les choses mêmes qui semblaient être les outils qu'il utilisaient sont devenues des cartes de visite qui définissaient une existence qui ne pouvait prendre fin que soudainement et horriblement. Son existence complexe et torturée a pris fin et l’héritage qu'il laisse derrière lui n'est pas plus proche de la résolution que la façon dont ce personnage a quitté ce monde". Si l’article ne dévoile pas les causes de la mort de ce célèbre personnage, la hype est désormais à son paroxysme. Il ne reste plus qu’à attendre la date de sortie de ce nouvel album qui serait entièrement produit par Dr. Dre, ainsi qu'un premier single de le part d’Eminem. "Puisse-t-il vraiment trouver la paix dans l'au-delà qu'il n'a pas pu trouver sur Terre", conclut le journal.