Le top 7 des rappeurs marseillais

C'est Marseille bébé !

Vous l'avez sans doute remarqué, les rappeurs marseillais ont pris une place considérable dans le rap ces dernières années. Si la cité phocéenne était déjà bien représentée dans les années 90, avec notamment IAM et la Fonky Family, l'offre s'est largement diversifiée depuis 2010. Au point même d'avoir réussi à imposer le terme de "rap marseillais", comme on a pu l'entendre dans le projet "13'Organisé". Un rap qui sent bon le quartier, le soleil et le Capri-Sun. Alors qu'on arrive bientôt à l'été, période où les rappeurs marseillais dominent les charts, c'est le moment parfait pour nous faire un petit top 7 des meilleurs rappeurs de la "Planète Mars".

Jul

On commence évidemment par le plus évident. Le J est maintenant omniprésent dans le rap français depuis la sortie de sa tape "Lacrizeomicmek" en 2013. Depuis, le phénomène amrseillais a explosé, tout en étant le rappeur le plus productif du game : au total, plus d'une trentaine de projets solo en moins de dix ans. Sans compter les deux chantiers monstrueux de "13'Organisé" et "Classico Organisé". Jul aura réussi le pari de réconcilier l'ancienne et la nouvelle génération marseillaise, avec un projet sur lequel on retrouve en même temps Naps et Akhenaton ou le Rat Luciano. Il aura aussi marqué l'histoire avec ses longs freestyles allant parfois jusqu'à 45 minutes. Enfin, il a désormais une liste de classiques et de hits longue comme le bras : son album "My World", "L'ovni", "Tchikita", "JCVD", "Senora", et bien d'autres encore. Capable de kicker fort, mais aussi de pousser la chansonnette sous autotune pour rythmer nos soirées, le J est l'actuel boss de Marseille et ça n'est pas prêt de changer. De toutes façons, il a tenu la flamme olympique, le jeu est terminé pour lui.

SCH

Le J est décidément une lettre à la mode à Marseille : après Jul, place à JVLIVS dans notre top des rappeurs marseillais. Une place bien méritée pour celui qui s'est fait découvrir par la France entière avec "A7", en 2015. Une mixtape sombre et harcore, à l'ambiance à la fois mafieuse et racailleuse où le rappeur nous balade entre les quartiers Nord, et Naples, inspiré par al série "Gomorra". Le S est un des seuls rappeurs à avoir eu un succès à la fois commercial et critique avec un rap pourtant très hardcore et loin des codes de la musique "mainstream". Depuis, SCH a musclé son jeu et multiplié les sorties de projet remarquées. Notamment "JVLIVS", ou encore "Rooftop". Que ce soit au niveau du style vestimentaire, au niveau de son écriture très désabusée, le rappeur aura marqué le game de son empreinte. Le S a également un tas de morceaux marquants à son actif, comme "Otto", "R.A.C.", et bien d'autres. Que ce soit au micro, en clip ou sur Netflix, difficile de ne pas le voir comme un des plus grands artistes du rap actuel, et donc, forcément, du rap marseillais.

Le Rat Luciano

On s'attaque désormais à une légende du rap français. Membre de la Fonkty Family, ce groupe mythique qui a tout raflé à la fin des anénes 90 avant de se séparer après "Marginale Musique" en 2006, Le Rat Luciano fait partie des plus grandes plumes de l'historie de cette musique. Surtout, à l'image d'un Salif, il fait partie des rares rappeurs à être respectés par quasiment tout le monde dans le game, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération. Même Booba lui avait lâché une dédicace dans "Comme une étoile", à l'époque. C'est bien normal : les rappeurs savent reconnaître quelqu'un de doué, de sincère et d'authentique dans ses textes et dans sa démarche. Enfant du Panier, Le Rat n'aura jamais véritablement quitté le quartier et était toujours le premier à donner de la force aux "petits jeunes" comme Jul, en posant sur plusieurs de ses albums. Sa simplicité et la discrétion en font quelqu'un qui est toujours apprécié même par les plus jeunes. On espère le revoir en forme sur scène cet été, pour fêter les 30 ans de la FF !

Akhenaton

Si on met un rappeur de la FF dans le top, on était également obligés de mettre quelqu'un d'IAM. Véritable pionnier du rap à Marseille, Akhenaton aura, avec son pote Shurik'n, apporté ses lettres de noblesse dans cette musique, à l'image de NTM dans le 93 par exemple. Capable de vous ambiancer avec "Je Danse Le Mia", mais aussi de faire cogiter avec "Petit Frère" ou "Demain C'est loin", AKH est un véritable surdoué de l'écriture dont la qualité de plume est encore vantée aujourd'hui. Redoutable kickeur maniant les mots comme peu d'autres artistes en France, il n'a jamais hésité à prendre la parole pour s'engager dans les causes qui lui tenaient à coeur, pour le meilleur comme pour le pire. Très efficace en groupe, le marseillais a également une discographie solo très solide avec des albums très marquants, comme "Métèque et Mat" ou "Soldat de Fortune", mais il a aussi eu un rôle de dénicheur de talents et de directeur artistique, comme pour la bande originale de "Comme un Aimant" ou de "Taxi", le carton de Luc Besson. Un artiste touche à tout, polyvalent et surdoué, qui a évidemment sa place attitrée dans notre top.

Alonzo

Après avoir bien rendu hommage à la première génération de rappeurs marseillais, on passe à la deuxième génération, avec évidemment les Psy4 de la Rime. Un groupe né à la fin des années 90 mais qui aura véritablement explosé lors de la décennie suivante, avec des cartons comme "Le son des bandits", "Le monde est stone", "Enfants de la lune" ou encore "Les cités d'or". Après plusieurs albums en groupe, dont certains sont des classiques, Alonzo prend son envol en solo et là, c'est l'explosion. le publci français se rend enfin compte du talent fou du rappeur, capable de sortir des morceaux incroyablement street comme "Finis-les", mais aussi des hits de fou comme "Binta", "Traficante" ou encore "Comme d'hab" avec Jul. Un rappeur polyvalent qui sait tout faire, qui a eu un énorme "glow up" au niveau du style après "Capo Dei Capi", et qui va même donner lui ausis un concert au Stade Vélodrome, à l'image d'un Jul, d'un SCH ou d'un Soprano. Bref, certainement un des meilleurs rappeurs de Marseille.

Soprano

Impossiblde de parler d'Alonz' sans parler de Sopra. Les deux collègues étaient inséparables du temps des Psy4 de la Rime, où, si on simplifie, Sopra se chargeait de mettre de l'émotion dans les refrains quand Kassim devait ensuite assurer le kickage de son couplet. Soprano est tout simplement le rappeur marseillais ayant connu le plus grand succès en solo, devant Jul. En termes de chiffres, c'est un phénomène et Sopra a une vértiable cote de sympathique dans tous les médias, ce qui l'a même amené à devenir coach dans "The Voice". Aimé par tout le monde, devenu une des personnalités préférées des français avec ses albums comme "Puisqu'il faut vivre", "Cosmopolitanie" ou "L'Everest", Sopra a tout simplement une des plus grandes carrières du game. Mais gare à ceux qui ne voient en lui qu'un simple chanteur: le rappeur pourrait bien vous surprendre en kickant salement, comme il sait le faire depuis "Block Party", "Halla Halla", ou encore récemment dans "C24", un de ses derniers morceaux en date.

Naps

On termine par un autre énorme poids lourd de l’industrie musicale marseillaise, en la personne de Naps. Un rappeur qui, à l'image de beaucoup d'autres rappeurs marseillais, aura galéré un peu pour transformer son succès local en véritable réussite nationale. Mais après un premier énorme carton avec "Pochon Bleu", il aura rapidement progressé et s'est désormais installé comme un solide représentant du rap marseillais. Le sommet de son buzz est atteint lorsqu'il participe à "Bande Organisée", un des plus gros hits rap de ces dernières années, pendant lequel il lâche son désormais célèbre "Le J c'est le S". Naps n'est peut-être pas la plus grande plume de l'histoire du rap marseillais, mais il est certainement un des plus doués quand il s'agit de faire des hits qui restent dans la tête, commne "La Kiffance", "Best Life", "Recherché" et bien d'autres. Son "Ok" ou encore "mec de cité simple" sont devenus des moments incontournables du rap français de ces dernières années, et on ne serait pas surpris de le voir bientôt remplir un Vélodrome, lui aussi. En tout cas, on lui souhaite !