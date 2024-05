La Fouine donne son avis sur le clash Drake vs. Kendrick Lamar

Il pense que ça peut être bénéfique pour eux.

Invité de "Clique", La Fouine, qui a été en clash avec Booba pendant des années mais aussi Kamelancien et Sniper a été invité par Mouloud Achour à commenter LE clash qui agite le rap game mondial actuellement puisqu'il met au prise deux superstars, Drake et Kendrick Lamar. Et ce qu'il dit est assez intéressant et pas dénué de sens.

"Déjà, on a affaire à deux gros monuments du rap mondial. Kendrick Lamar, c'est un des meilleurs lyricistes du rap américain aujourd'hui, c'est quelqu'un qui tient l'héritage de ses pères sur ses épaules des fois. Et tu as Drake qui est vraiment un génie. Je comprends que ça affole le monde parce que c'est vraiment deux gros gros rappeurs et deux grosses stars. Je ne pense pas que l'un peut terminer la carrière de l'autre. Je pense que ça va être bénéfique pour eux deux en termes de vente parce que ça créé énormément de buzz et je pense que les deux ont suffisamment de talent pour tirer leur épingle du jeu."

La Fouine a donné cette interview avant les derniers soubresauts de la guerre entre Drake et Kendrick Lamar. En effet, il semble que l'artiste canadien ait mis un stop à son beef avec le rappeur de Los Angeles.

Le rappeur canadien a posté une mystérieuse story sur sa page Instagram. Une illustration du designer Vadim Galuza représentant un samouraï solitaire, sabre au clair, prêt à affronter une imposante armée de 1 000 guerriers à cheval et une légende "De bons moments. Les vibes de l'été sont les prochaines.". Sans doute le point final du beef entre les deux stars du rap outre-Atlantique.