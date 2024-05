La Fouine raconte comment il s'est sorti des clashs

Le rappeur du 7.8 était l'invité de "Clique".

La Fouine s'est violemment clashé avec Booba pendant plusieurs années. Aujourd'hui, ce beef est officiellement terminé et les deux rappeurs semblent même entretenir des relations quasi amicales. Le rappeur de Trappes s'est aussi confronté à Sniper et à Kamelancien au cours de sa carrière. Aujourd'hui qu'il a fait un gros retour sur la scène des Flammes puis qu'il a annoncé deux Accor Arena coup sur coup, cette période lui semble bien loin comme il l'a expliqué à Mouloud Achour dans l'émission "Clique" au cours de laquelle il a aussi donné son avis sur le beef entre Drake et Kendrick Lamar.

"Quand tu es jeune, tu es un peu con, tu as envie de prouver, tu as beaucoup d'orgueil. Je ne sais pas comment je me suis sorti de ça, mais je pense que c'est me reconcentrer sur la musique. Parce que c'est vrai que les clashs, c'est bien ça fait vendre mais après les gens se lassent vite. En vrai, ça les saoule parce que le rap ça n'est plus que pour les gamins de 12 ans. Il y a des gens de notre âge qui écoutent régulièrement du rap et qui en ont marre de ces petites conneries. Je pense que, quand tu reconcentres sur l'essentiel, quand tu reviens à la base et que tu te rappelles que tu es un artiste, je pense que c'est comme ça que je me suis sorti de ça".

La Fouine était récemment aux côtés de Bu$hi aux studios, laissant supposer une potentielle collaboration. Il vient aussi de remplir deux fois l'Accor Arena de Paris, les 8 et 9 avril prochain pour deux concerts plus qu'inédits. Un exploit qui est rapidement venu aux oreilles de Booba, très actif sur les réseaux sociaux. Au début du mois de mai déjà, le rappeur amorçait déjà la fin de son clash avec La Fouine avec des morts forts et bienveillants envers son ancien rival. Dimanche 12 mai, il réitère afin de le féliciter. "Deux Bercy c'est fort ! S'il est concentré, il peut revenir avec un vrai album voir son meilleur, publie Booba sur X, anciennement Twitter. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels".