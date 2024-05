Booba continue de soutenir La Fouine

Il ne cesse de le féliciter pour son retour sur les réseaux sociaux.

Après des années de clash, Booba et La Fouine sont-ils en train d'enterrer la hâche de guerre ? Depuis son retour sur le devant de la scène, les deux rappeurs ne cessent de s'adresser gentillement l'un à l'autre. Entre compliments et félicitations, le rappeur de Boulogne semble vouloir renouer avec l'artiste de Trappes.

Après une prestation enflammée sur la scène du Théâtre du Châtelet à l'occasion de la deuxième édition des Flammes, La Fouine fait beaucoup parler de lui ces temps-ci. Le rappeur est de retour et ne fait pas les choses à moitié. Alors qu'il teasait une featuring aux côtés de La Fève, La Fouine était récemment aux côtés de Bu$hi aux studios, laissant supposer une potentielle collaboration. Il vient aussi de remplir deux fois l'Accor Arena de Paris, les 8 et 9 avril prochain pour deux concerts plus qu'inédits. Un exploit qui est rapidement venu aux oreilles de Booba, très actif sur les réseaux sociaux. Au début du mois de mai déjà, le rappeur amorçait déjà la fin de son clash avec La Fouine avec des morts forts et bienveillants envers son ancien rival. Dimanche 12 mai, il réitère afin de le féliciter. "Deux Bercy c'est fort ! S'il est concentré, il peut revenir avec un vrai album voir son meilleur, publie Booba sur X, anciennement Twitter. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels".

2 Bercy c'est fort!!! Si il est concentré y peut revenir avec un vrai album voir son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. #facts 🏴‍☠️ pic.twitter.com/rYq2Mz9ORI — Booba (@booba) May 12, 2024

Si La Fouine n'a toujours pas réagi aux messages subliminaux de Booba, il n'hésite pas de son côté à en lâcher sur ses réseaux sociaux. En story sur Instagram, le rappeur a publié son featuring avec Booba, "Reste en Chien", sorti 2007 sur son album "Aller-Retour". "Putain de classique !!", réagit alors La Fouine. La réconciliation est pour bientôt.