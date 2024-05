The Game envoie un diss track à Rick Ross,"Freeway's Revenge"

Ça tire à balles réelles.

C’est le temps des clashs aux États-Unis. The Game vient de sortir ce vendredi 10 mai un nouveau diss-track envers Rick Ross, "Freeway's Revenge", et c’est plutôt violent.

Bien que les deux hommes aient travaillé ensemble par le passé (le morceau "Ali Bomaye" en 2012 sur l'album "Jesus Piece" de The Game), The Game semble avoir un problème avec le fait que Rick Ross ne cesse de troller Drake dans son clash avec Kendrick Lamar.

"Freeway's Revenge" montre que The Game s'en prend ouvertement à Rick Ross au sujet de ses prétendus penchants sexuels, de ses problèmes de poids et de santé, et de son passé d'agent de correction : "Tes 12 ailes de poivre citronné d'une crise cardiaque / Akademiks, donnez à ce gars un starter pack Ozempic / Ce n'est pas du bœuf Kendrick, mon Drake chante mes chansons / Des coups de feu retentissent, le voisin ferait mieux d'avoir sa bague "

The Game disses Rick Ross on the new song "Freeway's Revenge."pic.twitter.com/ZAHEleYLuE — XXL Magazine (@XXL) May 10, 2024

The Game accuse ensuite Ross d'apprécier les douches dorées et affirme que l'ancien rappeur de MMG (label de Rick Ross), Gunplay, sait où les corps sont enterrés : "Ta maman m'a dit que tu aimais qu'on te pisse dessus / T'es un C.O., c'est la dernière fois que t'as porté des clés / Et on sait que tu traites Gunplay comme s'il était un gardien / Et il connaît des trucs qui ne sont pas cool pour qu'il en parle".

The Game n’est pas impressionné par la fortune de l’artiste. "Je ne veux pas entendre parler d’aquariums et de sols en marbre / pas de marches en spirale, pas de piscines, pas de hors-d’œuvre, pas d’Audemars / pas de salons de l’auto, pas de bagues au petit doigt, pas de parapluies dans les portières / présente-moi et ma connexion à ce Colombien pour qui tu as découpé ce cru".

Le titre même de la chanson est une blague, faisant référence à "Freeway" Ricky Ross, le baron de la drogue qui a poursuivi le rappeur de Floride en justice, affirmant qu'il lui avait volé son nom de scène.

Rozay n'a pas encore répondu à The Game.