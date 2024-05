La Fouine : pourquoi il s'est finalement rendu aux Flammes

La contradiction n'est pas passée inaperçue sur le Web....

Les rappeurs ont des convictions à géométrie variable et ça ne date pas d'hier. Prenez Booba par exemple, qui était "d'humeur palestinienne" sur "Ma Destinée" avant de se clasher avec Tariq Ramadan et Saïd Taghmaoui parce qu'il ne voulait pas prendre position sur Insta, et c'est loin d'être le seul. Récemment, c'est La Fouine qui a fait parler de lui pour ses contradictions au sujet de la cérémonie des Flammes. Une cérémonie à laquelle il avait dit qu'il ne voudrait jamais participer, avant d'apparaître finalement sur scène lors de l'édition 2024.

Quelle mouche a donc piqué La Fouine pour qu'il change d'avis aussi subitement ? Car ses mots contre Les Flammes, mais aussi contre le média Booska P dont Hamad, étaient plutôt virulents il n'y a encore que quelques mois. Dans une interview pour le Lamal Show, Laouni explique qu'une vidéo diffusée sur le média ne lui avait pas plu du tout, entraînant même des insultes de sa part, mais il ajoute ensuite qu'une partie de l'histoire s'était réglée dans la rue.

La Fouine explique également qu'il reprochait aux Flammes de n'avoir pas assez invité de figures importantes du rap français. Finalement, tous ces reproches et ces problèmes ont pu être réglés et l'organisation des Flammes semble avoir invité un peu plus de grandes figures du Rap FR pour leur cérémonie. On imagine que le fait qu'ils ont décidé d'inviter La Fouine a aidé ce dernier à s'apaiser... Maintenant que le clash avec Booba est terminé et qu'il est à nouveau sur le devant de la scène, on va peut-être assister à un vrai retour de Laouni avec de gros bangers ?! Affaire à suivre.