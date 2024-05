Dr. Dre sort un nouveau morceau !

Franchement, c'est si rare qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Dr. Dre est crédité d'un nouveau morceau. Bon, ok, il ne rappe pas mais il produit et il s'agit d'un titre qui accompagne une vidéo commerciale vantant sa marque d'alcool "Gin & Juice" du nom du classique de Snoop Dogg. Les deux légendes ont également uni leurs forces dans un court métrage destiné à promouvoir leur nouvelle boisson alcoolisée "Gin & Juice", qui porte également le nom du titre du Dogg.

Dans cette vidéo sur le thème de la Prohibition, Snoop et Dre explorent les "origines" de la boisson, ramenant les spectateurs dans les années 1930, lorsque cette combinaison enivrante est née. Le visuel cinématographique met également en vedette l'actrice Nicola Peltz Beckham et le chanteur country Hardy, tandis que les deux icônes du rap jouent des contrebandiers armés. Le court métrage présente également le remix country de Hardy du hit de Snoop de 1993 qui, comme l’original, a été produit par Dre.

Dans un communiqué de presse, Hardy a déclaré :

"L’ensemble du processus 'Gin & Juice' a été un rêve pour moi. J'ai enregistré la chanson et quelques semaines plus tard, j'étais sur le plateau avec Dr. Dre et Snoop Dogg. Cela ne me semblait pas réel jusqu'à ce que je me présente et que je voie les noms sur les bandes-annonces. J'ai passé deux jours avec eux et je peux honnêtement dire que ce sont deux des personnes les plus cool et les plus authentiques et ils m'ont fait me sentir comme chez moi. Je leur suis très reconnaissant pour cette expérience et j’ai hâte de retrouver ces gars-là."