Booba et La Fouine : la fin du clash

Voilà une info inattendue !

Au cours de sa longue carrière, on a vu Booba faire plein de choses : du whisky, des montres, des albums classiques, mais aussi, surtout ces dernières années, des clashs. Mais il y a une chose qu'on le voit faire très rarement, voire jamais : se réconcilier avec quelqu'un. Alors qu'on sait que l'égo du boss du rap français est énorme, on l'imagine assez mal le mettre de côté pour enterrer la hache de guerre avec un ex-adversaire. C'est pourtant bien ce qui vient d'arriver à La Fouine, qui a reçu des messages de soutien et de félicitation de la part du Duc ces derniers jours.

C'est la prestation de La Fouine lors de la cérémonie des Flammes 2024 qui lui a valu d'être félicité par Booba en allant même jusqu'à dire qu'il était fier de lui. Il est cette fois allé encore plus loin, en repartageant sur Twitter un moment devenu classique dans le rap FR : un concert de La Fouine et Booba où ils interprètent à deux leur énorme banger, "Reste en chien", sorti en 2007. Un souvenir d'une époque où les deux rappeurs étaient très complices, avant de se clasher violemment dans les années 2010.

RAP GAME LE VRAI 🏴‍☠️ pic.twitter.com/9dsVzfZikO — Booba (@booba) May 7, 2024

Dans un second tweet, Booba est d'ailleurs revenu sur cette histoire de clash, en affirmant tout simplement que c'était terminé pour lui : "C'est du passé... On va pas devenir les meilleurs amis du monde car les clashs étaient bien réels mais quand je le vois en Safari avec sa fille je me dis que au final il mérite un grand retour et mucha plata para su familia!!! La piraterie n'est jamais finie". A 47 ans, le Duc aurait-il enfin atteint l'âge de raison ??