Ty Dolla Sign donne des nouvelles de “Vultures 2”

Ty Dolla $ign était l'invité d'un streamer sur la plateforme KICK. Le rappeur en a profité pour donner des nouvelles à ses fans, notamment sur la sortie de son album commun avec Ye, "Vultures 2", qui a pris beaucoup de retard. Il a également annoncé la sortie d'autres projets avec Kanye West.

"Ça sortira le plus vite possible. Vultures 2 est en route. C'est pour bientôt. C'est pour aujourd'hui. Ça pourrait être demain."

L'artiste californien a également confirmé que l'album, qui devait arriver vendredi 3 mai dernier, ne serait pas disponible sur les plateformes de streaming tels que Spotify et Apple Music. Lorsqu'un fan lui a demandé si "Vultures 2" serait disponible sur les plateformes de streaming ou seulement sur l'application YZY de Kanye, Ty a répondu : "Sur l'application".

Il a également confirmé que le duo sortirait bien les trois albums prévus de "Vultures", avant de laisser entendre qu'il y en aurait un quatrième.

De son côté Kanye West avait déjà évoqué l'idée de vendre "Vultures 2" directement aux fans via ses propres plateformes et sites en envoyant un message à un compte de fans sur Instagram.

"Nous vendons des albums sur Yeezy.com. J'ai 20 millions de followers sur Instagram. Lorsque 5 % de mes followers achètent un album, cela fait 1 million d'albums vendus, soit 300 000 de plus que le plus gros album de l'année dernière. Nous avons vendu 1 million d'articles sur Yeezy.com le dimanche du Super Bowl, donc nous savons que c'est possible. Que pensez-vous du fait que nous ne fassions pas de streaming et que nous ne vendions l'album qu'en version numérique ?"