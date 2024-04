50 Cent confirme que Dr. Dre produit le prochain album d'Eminem

Du très lourd arrive...

50 Cent confirme que Dr. Dre produira le prochain album d'Eminem. Cet album sera le premier d'Eminem en quatre ans, après son onzième album, "Music to Be Murdered By". Selon 50 Cent, Eminem et Dr. Dre ont d'autres classiques en réserve.

Le chef de G-Unit a fait une apparition dans un teaser surprise pour le prochain album d'Eminem : "The Death of Slim Shady", qui a été mis en ligne jeudi 25 avril. "Je pensais que nous étions amis. Ce n'est pas un ami, c'est un psychopathe", déclare Fif dans le clip.

L'album à venir explorera ce qui a conduit à la disparition de Slim Shady, son double démoniaque. Sur Instagram, 50 Cent a posté le teaser et a donné des détails sur la collaboration. "Ce truc a de la gueule", a-t-il écrit. "Dre est de retour !"

Bien que Dr. Dre ait été listé comme producteur exécutif sur la plupart des albums d'Eminem, à l'exception de "Kamikaze" en 2018 et de "Music to Be Murdered By" en 2020, leur travail récent ensemble a été mince par rapport au prime d'Eminem. Néanmoins, les deux artistes se sont soutenus mutuellement au fil des ans, Eminem ayant participé au spectacle de la mi-temps du Super Bowl de Dre en 2022.

En ce qui concerne l'amitié entre Fif et Eminem, ce dernier a récemment manifesté son désir de travailler sur un album complet avec lui : "Yo, j'essaie de le convaincre de faire un autre album. Nous avons besoin d'un autre album de 50, vraiment, mon frère", déclare Eminem.