La Fouine : ses streams explosent depuis son apparition aux Flammes

Invité surprise de la cérémonie des Flammes, La Fouine est dans beaucoup de têtes depuis quelques jours. Sa prestation a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux, les fans ayant adoré ce moment. Discret ces dernières années, l’interprète de "Qui peut me stopper" a fait ses meilleurs titres lors de la cérémonie, comme "Du ferme", "Ça fait mal", "Ma meilleure" en featuring avec Zaho. Certaines personnes ont pu retomber dans l’adolescence.

Cette performance a fait gonfler les écoutes de La Fouine sur Spotify, de +152 % ! Cela a été le cas de plusieurs autres artistes lors de la cérémonie qui se produisaient en live, comme Fanny J (+48 %), Kay The Prodigy (+33 %), Médine (+22 %), Maureen et Jungeli (+21 %), Luidji et Alonzo (+16 %). Les Flammes, un vrai boost pour la carrière d’un artiste !

La Fouine continue d’impressionner avec son retour. On a pu le voir lors du DVMSHOW en feat avec La Fève, assez improbable. Son comeback est pour le moins réussi.