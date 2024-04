Drake taclé par Suge Knight pour avoir utilisé la voix de Tupac

Il en profite pour allumer Snoop Dogg.

Après que Kendrick Lamar ait allumé la mèche, le rap game est désormais à feu et à sang avec de nouveaux clashs qui arrivent chaque semaine. Chris Brown contre Quavo, Kanye West qui s'invite contre Drake, J.Cole et Kendrick, on ne sait plus où donner de la tête. Mais il y en a un qui ne perd pas le Nord et sait exactement où il doit aller : c'est Drake, qui a tué presque tout le monde avec ses diss tracks récents, dans lesquels il s'en prend à Rick Ross, The Weeknd et bien d'autres. Le canadien a cependant fait une erreur : il s'est apparemment mis Suge Knight à dos.

Et ça n'est jamais une bonne chose d'énerver Suge Knight, le game en sait quelque chose... La raison de la colère de l'ex-boss de Death Row ? C'est très simple : en interview pour son podcast Collect Call with Suge Knight, il reproche à Drake d'avoir utilisé l'Intelligence Artificielle pour imiter les voix de Tupac et de Snoop Dogg, deux légendes de la West Coast, afin de troller Kendrick Lamar. "Drake, hey, jeune fou. Les jeunes font ce que font les jeunes, aujourd'hui c'est ton tour. Mais mon pote 'Pac, ça n'était pas un rigolo à l'époque, et ça l'est encore moins aujourd'hui. Le mettre dans un morceau où il clashe Kendrick pour faire rire tout le monde, ça ne marche pas comme ça...".

Suge Knight va également balancer un sacré missile à Snoop : "le mettre dans un morceau où il y a Snoop Dogg, qui a été une des raisons de sa chute et de sa fin, franchement c'est pas beau. Pac était un roi sur l'échiquier. Il n'a jamais été un pion, donc on ne peut pas en faire un pion aujourd'hui". Pas de menaces cette fois de la part de l'ex-boss de Death Row, mais on sent qu'il n'a pas été convaincu par "Taylor Made Freestyle". Et vous, que pensez-vous du diss track de Drake ?