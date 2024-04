Jul franchit un nouveau record de streaming

Une fois de plus, le J écrase la concurrence.

Alors qu'il vient d'annoncer un nouveau concert au stade Vélodrome et surtout une première date au Stade de France, tous les deux sold out en moins d'une heure, Jul est encore au sommet d'un classement. Selon les informations du média Midi/Minuit, vingt-quatre rappeurs français enregistrent plus d'un million de streams quotidiens sur la plateforme Spotify et c'est évidemment le rappeur marseillais qui domine ce top avec 6,1 millions d'écoutes par jour. Le podium est complété par un nouveau venu, Werenoi avec 4 millions de streams puis par Gazo qui en comptabilise 3,4.

Le classement est un mélange de piliers du game, d'artistes ultra productifs ou au contraire de rappeurs qui n'ont rien sorti depuis plusieurs années mais aussi de nouvelles têtes prometteuses.

Découvrez le top des 24 rappeurs français avec plus d'1 million de streams par jour sur Spotify :

1. Jul : 6,1 millions

2. Werenoi : 4 millions

3. Gazo : 3,4 millions

4. Ninho : 3,4 miilions

5. PLK : 3,2 millions

6. Tiakola : 2,9 millions

7. Gims : 2,7 millions

8. Damso : 2 millions

9. SDM : 1,7 million

10. Soolking : 1,6 million

11. PNL : 1,5 million

12. Booba : 1,5 million

13. Hamza : 1,4 million

14. Niska : 1,4 million

15. Josman : 1,3 million

16. Naps : 1,3 million

17. SCH : 1,2 million

18. Djadja & Dinaz : 1,2 million

19. Nekfeu : 1,2 million

20. Zola : 1,1 million

21. Franglish : 1,1 million

22. Koba La D : 1,1 million

23. Maes : 1,1 million

24. Alonzo : 1 million