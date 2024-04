Rohff : découvrez le tracklisting de "Fitna"

Avec notamment AP, Intouchable et Le Rat Luciano.

Rohff prépare son nouvel album, "Fitna" et fait monter petit à petit la pression en dévoilant des informations au compte-goutte. Voici cette fois la tracklist de ce projet sur lequel on retrouve notamment des featurings avec AP, Intouchable, Le Rat Luciano, Lino, Big Ali, Lyna Mahyem et Chil-P. Pour la date de sortie, il faudra encore patienter un peu.