Gunna revient sur sa relation avec Young Thug

Rien n'a changé entre Young Thug et lui selon Gunna.

Et annonce un nouvel album.

Gunna a donné sa première grande interview depuis sa sortie de prison pour le magazine XXL. Il y parle notamment de sa relation avec Young Thug. Alors que le monde entier pense qu'il a balancé son pote pour s'en sortir, le rappeur explique qu'entre deux, c'est "toujours de l'amour". Dans ce même entretien, il annonce aussi un nouvel album qui devrait sortir en 2024.

Cela fait deux ans que Gunna a été libéré de prison après avoir été pris dans l'affaire YSL et la loi RICO impliquant des activités présumées liées à des gangs et d'autres crimes en compagnie de 28 personnes dont Young Thug. Libéré après sept mois de détention, il a été tout de suite traité de balance alors qu'il a négocié un accord de plaidoyer avec la justice ce qu'à démenti son équipe juridique et le rappeur lui-même.

Forcément, la question que tout le monde se pose concerne l'état de ses relations actuelles avec Young Thug dont le procès est toujours en cours. Pour XXL, Gunna a accepté d'évoquer le sujet.

"C'est toujours pareil. C'est l'amour, toujours. Notre relation n'a pas bougé."

Interrogé sur les rappeurs dont Lil Durk, 21 Savage et Lil Baby qui ont directement et indirectement fait allusion au fait que Gunna était une balance, il a rappelé qu'aucun d'entre eux ne faisait partie de l'affaire et "ne savait pas légalement ce qui se passait".

"J'ai parlé à, peut-être, à deux ou trois de ces gars. Je leur ai parlé pacifiquement au téléphone. J’ai vraiment l’impression que tout le monde a été induit en erreur. Dans ce cas, vous avez le choix de suivre ce qui se dit ou de prendre vos propres décisions."

Le rappeur a également annoncé lundi qu'un nouvel album, "One of Wun", contenant les singles "Bittersweet" et "Prada Dem" avec Offset, était en route.

"Cet album continue de grandir. Je m'y montre comme un homme parce que j’ai été plus discipliné. J’ai exploité différentes choses. Je vis dans un espace différent. J’ai l’impression que vous entendrez ça dans la musique. Je suis créatif et je travaille avec ma voix, je fais des sons, je fais différentes mélodies. J’ai l’impression que vous allez me sentir évoluer."

En attendant, Gunna va se confronter au public puisqu'il part en tournée aux Etats-Unis.