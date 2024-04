Rohff donne des précisions sur “Fitna”

Le onzième album du rappeur est prévu pour cette année.

Annoncé en décembre dernier, Rohff sera bientôt de retour avec un nouvel album : "Fitna". Très discret sur cette future sortie, il lâche désormais quelques précisions à son public. Précommandes, tracklist, promotion, voici ce que l'on sait.

Son dernier album remonte à 2021. Depuis "Grand Monsieur", Rohff s'est fait discret à part quelques featurings. Mais en 2024, c'est enfin l'heure pour le rappeur de revenir sur le devant de la scène. S'il continue d'être très actif quand il s'agit de clasher Booba, l'interprète de "94" va prochainement sortir son onzième album. Un disque intitulé "Fitna" qui se dévoilait en décembre dernier avec un premier single : "Loyauté". Le succès était au rendez-vous pour ce morceau et les fans s'impatientent désormais. Ils veulent en savoir plus sur "Fitna" et c'est désormais chose faite. En story sur Instagram, le rappeur a répondu à quelques questions.

Si la date de sortie reste un secret pour l'instant, Rohff annonce un album de "16 titres" dont "6 featurings". Parmi les invités, Lino sera probablement de la partie après avoir été vu en studio aux côtés du rappeur en février dernier. En revanche, il précise qu'il ne fera aucune interview et qu'un morceau de 13 minutes et 56 secondes est prévu. Du "rap sans refrain", qu'il décrit comme le titre "le plus puissant de sa carrière". Pour les plus impatients, il précise que "dans 10 jours, vous saurez tout". Les précommandes, les dates de concerts ainsi que la date de sortie, il ne reste plus qu'à attendre.