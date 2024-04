Heuss l’Enfoiré fait tourner Ronaldinho dans un clip

Le rappeur va sortir un album consacré à la star brésilienne.

Ronaldinho devra choisir entre Barcelone et le Paris Saint-Germain ce soir, une semaine après avoir été acclamé par tout le Parc des Princes lors d'un tour du stade avant le match. Mais avant ce choc footballistique Roni est passé voir un de ses plus grands admirateurs, le bon vieux Heuss qui doit revenir cet été nous ambiancer avec un troisième album justement consacré à la légende du football brésilien "La vie de Roni". Les deux artistes ont d'ailleurs tourné quelques scènes pour le clip éponyme à venir du rappeur du 92.

HEUSS L'ENFOIRÉ a tourné un clip avec la légende Ronaldinho ! ⚽️🇧🇷



« La vie de Roni »

HEUSS L'ENFOIRÉ a clipé un nouveau single… au côté de RONALDINHO ! 🇧🇷📸



"La Vie De Roni"



pic.twitter.com/G4LnRUs1VB — RAPLUME (@raplume) April 11, 2024

Un an après son deuxième album solo, celui qui est l'un des rappeurs les plus streamés de son département, juste derrière Booba et PLK, travaille donc sur un nouveau projet pour l'été avec Roni et le Brésil en fil conducteur, ça promet ! Heuss a d'ailleurs récemment partagé un premier extrait via son compte X (anciennement twitter) sobrement intitulé "La vie de Roni avant la saisie".

La vie de Roni avant la saisie🔌

L'enfoiré a également enregistré un featuring avec Leto.