"Do You Remember Festival" : une programmation incroyable avec Craig David, Magic System, Faudel, Zaho...

Un festival à ne pas manquer.

Le "Do You Remember Festival" aura lieu le 5 et 6 juillet prochain à Taverny. Pour sa première édition, le festival a vu les choses en grand, avec 2 scènes, plus de 25 artistes, des food trucks, une buvette, un candy shop et même une mini fête foraine ! C'est le festival parfait pour ceux empreints de nostalgie, avec des noms dans la programmation tels que Craig David, Faudel, Corona, Zaho ou encore Magic System.

Un aspect caritatif

L'édition 2024 du festival noue cette année un partenariat avec l'association "Lisa Forever", qui lutte contre le cancer chez les enfants, en investissant massivement dans la recherche médicale. L'association doit son nom à Lisa, petite fille décédée des suites d'une tumeur cérébrale à l'âge de 2 ans et demi. Une partie des bénéfices engendrés seront reversés à l'association tabernacienne. Un geste important.

Découvrez la programmation complète :

Le 5 juillet :

Poetic Lover

Pierpoljak

Nuttea

Mehdy Custos

Fanny J

K-Reen

Eve

Neg'Marrons

Magic System

Docteur Alban

Corona

Craig David presents TS5

Le 6 juillet :

Gage

Zaho

Axel Tony

Marvin

Princess Lover

Larusso

Leslie

Faudel

Montell Jordan

Admiral T

Backstreet

Cut Killer & Friends

Le festival parfait pour revivre le meilleur de la musique populaire des 30 dernières années. La billetterie est ouverte et il ne reste déjà plus beaucoup de places ! Bonne nouvelle pour les moins de 25 ans ou pour les habitants de la commune : un tarif préférentiel vous est consacré.