50 Cent allume Diddy en live au Dreamville Festival

Même sur scène, Fifty prend le temps de piquer son ennemi.

Rancunier, le Fifty ? C'est le moins qu'on puisse dire ! Le rappeur a la mémoire extrêmement longue et aussi loin que remontent nos souvenirs, on ne se rappelle pas d'une seule fois où 50 Cent a "laissé couler". Chaque fois qu'il aura eu quelque chose contre quelqu'un, il aura tout fait pour lui pourrir la vie jusqu'au bout et en ce moment, c'est P.Diddy qui fait les frais de l'humour du plus gros troll du rap US, en même temps qu'il doit affronter la justice pour de nombreuses accusations lancées par le FBI, concernant notamment des relations avec des mineurs et potentiellement du trafic d'êtres humains.

Ce week-end, 50 Cent a encore fait fort en insultant P.Diddy alors qu'il était sur la scène du Dreamville Festival, l'événement créé par J.Cole et son label qui avait lieu le 6 et 7 avril. Alors qu'il rappait sur scène, il a interrompu son show quelques instants pour balancer un tacle à Diddy. En s'adressant au public, il dit qu'il les aime, en prenant bien soin de rajouter "No Diddy", à la place de "No Homo" à la fin de sa phrase. Il continue ensuite de troller en disant "Je vous aime, même si vous êtes des travailleurs du sexe".

50 Cent continues Diddy trolling campaign on stage at Dreamville Fest pic.twitter.com/HyvQFiQ21i — HipHopDX (@HipHopDX) April 7, 2024

Il fait ainsi référence aux affaires dans lesquelles P.Diddy est empêtré en ce moment, lui dont les propriétés privées sont perquisitionnées et dont l'ex, Cassie, collabore avec le FBI pour leur fournir des informations concernant ses agissements. Si on a un conseil à vous donner : ne vous embrouillez jamais avec 50 Cent, il est beaucoup trop insupportable (et drôle).