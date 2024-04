Le Saïan Supa Crew se réunit pour les 25 ans de "KLR"

Pour l'anniversaire de leur album culte, le groupe est de retour sur scène !

Ceux qui sont nostalgiques des soirées rap des années 90 / 2000 vont être ravis : en 2024, on va pouvoir assister au retour du Saïan Supa Crew ! Pour les plus jeunes qui nous lisent et qui ne savent pas ce qu'est le Saïan Supa Crew, vous voyez le morceau "Angela" repris par Hatik il y a quelques années ? L'original, c'est le Saïan qui l'a sorti et à l'époque, c'était une dinguerie. 2024 marquera le 25ème anniversaire de l'album culte du Saïan Supa Crew, "KLR", qui contenait d'ailleurs le tube "Angela".

A l'occasion de ce 25ème anniversaire, on aura droit à une reformation partielle du groupe légendaire pour une série de plusieurs concerts, avec un retour de Specta, Vicelow, Sly Johnson et Sir Samuel. Il manquera donc quelques têtes, notamment celle de Féfé ou celle de Leeroy. Mais voir le groupe de retour sur scène nous fait déjà très plaisir, eux qui ont toujours été "à part" dans le rap game, avec une identité artistique très affirmée, loin des codes "gangsters / streets" adoptés par le reste des rappeurs de l'époque.

On aura donc l'occasion de retrouver le Saïan Supa Crew sur scène à la fin de l'année 2024, avec notamment un concert prévu à l'Olympia le 25 novembre et un autre à Toulouse, le 16 novembre. L'événement a été baptisé "Saïan Supa Celebration", si jamais vous voulez chercher plus de renseignements. D'ici là, on vous conseille de bien réviser vos classiques : "Angela", "A demi-nue", "La preuve par 3", car avec tous les anciens qui ont grandi avec le Saïan dans les oreilles, ça risque de danser fort dans les fosses !