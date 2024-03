50 Cent continue de troller Diddy

C'est terminé, Diddy ne sera jamais tranquille.

50 Cent fait partie de ces rappeurs avec qui être en mauvais termes est une très mauvaise idée, et P.Diddy en fait l'expérience chaque jour. Cela fait des années que Fifty lui en veut, d'abord parce qu'il le pense lié à l'assassinat de Notorious B.I.G. On suppose aussi que Fifty aurait aimé voir certaines portes s'ouvrir lors de ses débuts, mais comme il avait allumé tous les rappeurs de New-York, Diddy a laissé le jeune rappeur de côté. Depuis, le rappeur l'allume régulièrement et n'hésite pas à dévoiler de sombres dossiers le concernant.

Cette fois, 50 Cent a carrément lancé une trend sur les réseaux sociaux, en remplaçant la célèbre phrase "No Homo", souvent ajoutée en ligne après une autre phrase qui pourrait laisser porter à confusion concernant votre orientation sexuelle. Ce "No Homo" a été réinventé en "No Diddy", pour des raisons évidentes liées aux scandales traversés par le boss de Bad Boy Records ces derniers mois, entre accusations de viols sur mineurs et allégations de relations sexuelles avec Meek Mill et d'autres stars.

Évidemment, réduire les gens gays à leur orientations sexuelle c'est un peu homophobe, mais en même temps, c'est le rap game et pour ce qui concerne Diddy, on prend plus ça comme une manière de se moquer de ses déboires judiciaires bien mérités après toutes les plaintes qui pleuvent contre lui. On rappelle notamment les accusations portées par Cassie fin 2023, qui ont été étouffées par un arrangement financier avant le début d'un éventuel procès. Des histoires qui font froid dans le dos...