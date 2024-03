Future & Metro Boomin : l'excellent démarrage de "We don't trust you"

Très bon démarrage pour "We Don't Trust You".

Numéro 1 dans plus de 100 pays.

Le nouvel album de Future et Metro Boomin, "We Don't Trust You", fait des ravages depuis sa sortie, le vendredi 22 mars. Le duo de choc enregistre 220 000 ventes en première semaine. Le projet serait d’ailleurs numéro 1 dans plus de 100 pays dans le monde. Tout simplement stratosphérique.

🚨 "We Don’t Trust You" de Future et Metro Boomin devrait s’écouler à 220.000 VENTES en première semaine !



L’album est N°1 dans +100 pays dans le monde actuellement 🌍



ÉNORME. pic.twitter.com/mmnk2WyrJf — FRENCHRAPUS 🇺🇸 (@FrenchRapUS) March 23, 2024 🚨 “WE DON’T TRUST YOU” de METRO BOOMIN & FUTURE a été stream plus de 58 MILLIONS de fois sur Spotify en 24H !



C’est le meilleur démarrage de l’année tout genre confondu 🤯 pic.twitter.com/dkTqFVlBKA — WRLD (@wrld_mag) March 23, 2024

Le clip de "Type Shit" avec Travis Scott et Playboi Carti a été mis en ligne, et comptabilise déjà 2,7 millions de vues. On y voit les quatre titans de la trap y performer.



Le nouvel album de Future et Metro Boomin comprend également une chanson intitulée "Like That", avec un featuring de Kendrick Lamar. Sur ce morceau, le rappeur s'en prend à ses ennemis, en commençant par mentionner le single numéro 1 de Drake et J. Cole, "First Person Shooter". Sur "We don’t trust you", des paroles confirmeraient que Future ait coupé les ponts avec le Drizzy, mais laissent également entendre que la rupture a été causée par une femme avec laquelle les deux hommes auraient eu une relation.

Future & Metro Boomin no longer friends with Drake — that’s what fans think pic.twitter.com/PVUeHMhLlu — HipHopDX (@HipHopDX) March 22, 2024



Au-delà de cette probable brouille, une autre semble claire et nette : celle de Drake et Metro Boomin. Des frictions ont éclaté quand Metro Boomin avait exprimé sa déception dans un message sur X, à propos du manque de récompenses obtenues par son album "Heroes & Villains", sorti en 2022, par rapport à "Her Loss" de Drake et 21 Savage. Drake avait réagi à ces commentaires en supprimant le producteur multi-platine sur les réseaux sociaux. Dans une story Instagram publiée en janvier, Champagne Papi avait posté une capture d'écran du dernier album de 21 Savage, "American Dream". Le seul problème, c'est que tout en bas du post, il y avait des emojis qui couvraient le nom de Metro Boomin. Les fans se sont demandé s'il s'agissait d'un manque de respect intentionnel.