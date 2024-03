Booba, PLK et Heuss l’Enfoiré sont les rappeurs les plus streamés du 92

SDM n'est pas loin derrière.

Booba, PLK et Heuss L'Enfoiré composent le podium des artistes les plus streamés du 92. C'est Midi/Minuit qui a balancé l'info sur ses réseaux. Tous les trois originaires des Hauts de Seine, ils cumulent respectivement, 3,3 milliards de streams pour le DUC, 2,7 milliards pour Polak et 1,6 pour Heuss. Et ces chiffres sont ceux de Spotify uniquement, vertigineux !

📊 Les rappeurs du 92 les + streamés de l’histoire de Spotify !



🥇 Booba - 3,3 Mds

🥈 PLK - 2,7 Mds

🥉 Heuss L’Enfoiré - 1,6 Md

🏅 SDM - 1,1 Md

🏅 1PLIKÉ140 - 392M pic.twitter.com/JK6c1k7Mv2 — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 21, 2024

Un département d'origine en commun n'est, par ailleurs, pas systématiquement synonyme d'amitié ou simplement de bonne entente entre deux rappeurs. Booba, le serial clasheur s'en est récemment pris à son dauphin dans ce classemet, PLK.

Dans un tweet posté récemment un fan de B2O s'en prenait à l'ancien du Panama Bende.

"PLK (ami de SDM) feat avec un mec qui a insulté SDM, laissez moi rire".

Un tweet republié par Booba, qui y a ajouté une réponse perso.

"Ce PLK m'a demandé en feat à plusieurs reprises j'ai toujours décliné y sentait le haza à 20km ! Chacun ses principes".