Gazo repris par MC Solaar

Voilà qui va réconcilier les anciens et la jeune génération !

Les gens adoptent parfois une posture de puriste, en mettant trop en avant l'ancienne génération de rappeurs et en méprisant un peu la génération actuelle. Une attitude contre-productive, et surtout, plus extrémiste que les pratiquants du rap eux-mêmes. Car pour une grande partie de rappeurs "old school", l'évolution du rap actuel et le chemin parcouru par cette musique est admirable et continue de les pousser à produire de nouveaux morceaux en se mettant à la page. C'est le cas, par exemple, d'un Rim'K, d'un Booba, ou encore d'un MC Solaar.

Si ce dernier a un peu une image de "poète", avec ses textes étudiés en classes de lettres, ça ne l'empêche absolument pas de s'enjailler sur du rap actuel, comme Gazo par exemple. MC Solaar était l'invité de la célèbre émission Youtube "Fanzine" animée par Waxx. Une émission dont une des séquences est devenue culte : celle des reprises de morceaux par les invités, avec une volonté de proposer quelque chose d'un peu décalé par rapport au morceau original. Cette fois, Solaar a tenu à jouer sa propre version de "Die", le hit de Gazo.

La légende MC SOLAAR qui reprend « Die » de GAZO ! 👑pic.twitter.com/qmiIOM8MTF — Midi/Minuit (@midiminuit__) March 13, 2024

Une reprise qui est très différente du titre original, beaucoup plus douce, mais ça donne un nouvel aspect au morceau qu'on trouve ici plutôt réussi, même si cette version manque un tout petit peu d'énergie à notre goût. En tout cas, on a dore le fait que l'ancien valide ce que font les jeunes, puisque Solaar est un véritable pionnier du rap en France.