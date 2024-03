Aya Nakamura répond aux haters

Elle met un terme à cette polémique.

La vague de racisme subit par Aya Nakamura se poursuit. L'extrême-droite n'hésite pas à s'en prendre à l'interprète de "Hypé", mais la chanteuse n'a pas peur de répondre à ses détracteurs. Sur les réseaux sociaux, elle remercie sa communauté et met un point final à la polémique.

Rien n'a été confirmé et pourtant, Aya Nakamura est la cible d'attaques racistes depuis sa potentielle participation à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. La fachosphère s'en est bien évidemment donnée à coeur joie sur les plateaux de télévision ainsi que sur les réseaux sociaux, le principal argument étant qu'elle ne représente pas la France. La chanteuse française est pourtant la plus écoutée dans le monde, mais pour Marion Maréchal, tête de liste pour les élections européennes du parti d'Eric Zemmour Reconquête!, il s'agit-là d'une envie de "représenter la France qui ne parle pas français". Invitée sur BFM TV, elle attaque l'artiste sur ses paroles et son utilisation de l'argot des banlieues : "Cette femme ne chante pas en français, elle ne représente pas la langue française".

Si la vague de haine est intense, nombreux sont ceux aussi à prendre la défense d'Aya Nakamura, comme Rachida Dati. "Attention aux prétextes pour s’attaquer à quelqu’un par pur racisme, déclare la Ministre de la Culture. S’attaquer à une artiste pour ce qu’elle est, est inacceptable, c’est un délit". Mardi soir, Kaaris a aussi pris la parole : " Non vraiment ce qu’ils font à Aya Nakamura, c’est pas bien ! La meuf elle nique tout mais comme elle a pas le bon teint ils ne sont pas d’accord ! Elle a déjoué tout leur pronostic, ils ont la haine. Laissez-la tranquille c’est la boss que vous le vouliez ou non !" Pour mettre un point final à cette polémique infinie, Aya Nakamura a publié un nouveau tweet : "Merci pour le soutien, surtout à ma commu ! J’ai l’impression de vous avoir fait découvrir Edith Piaf et qu’elle s’est réincarnée en moi. Le reste, qu’ils nous aiment ou pas c’est leurs dos." Pour l'instant, sa participation n'a toujours pas été confirmée.