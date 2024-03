Kalash Criminel : pourquoi son feat avec Bobby Shmurda n'est pas sur son album

Des histoires de sous et de parole non respectée...

Kalash Criminel a fait un retour remarqué dernièrement avec la sortie de son nouvel album "Bon courage" fin février 2024. Un album dans lequel on retrouve Crimi très fidèle au rap de ses débuts, brutal, énergique, avec quelques punchlines bien saignantes envers quelques personnalités inconnues du grand public mais qui ont eu des agissements très sombres en Afrique, par exemple. On retrouve notamment le rappeur de Sevran en compagnie de Freeze Corleone, La Fève, Josman, mais par contre, il y a un artiste qui n'apparaît pas sur la tracklist : c'est Bobby Shmurda.

Un featuring entre Kalash Criminel et Bobby Shmurda a pourtant bien été enregistré pour cet album, mais vous ne le trouverez nulle part. La raison est simple : Crimi et ses équipes ont retiré le morceau du projet. Une décision surprenante, mais qui n'est que la suite de l'histoire assez "conflictuelle" entre les rappeurs français et américains, sur fond d'incompréhensions et de manques de respect (Niska, NTM, ...). Le single de Crimi et Bobby devait s'appeler "Ngannou" et ça allait probablement être un sacré banger.

🚨KALASH CRIMINEL explique au micro de d’Hyconiq pourquoi le feat avec BOBBY SHMURDA a été supprimé de son album !



« Le featuring qu’on a fait c’est 10K… à 2j de l’album » pic.twitter.com/Vp75k6GS8k — Kultur (@Kulturlesite_) March 5, 2024

Dans une interview donnée à Hyconiq Mag, Kalash Criminel explique que c'est le rappeur américain qui avait souhaité collaboré avec lui. Kalash lui avait alors soumis une condition, d'abord acceptée par l'américain : il ne paie aucun rappeur pour avoir un featuring. Bobby Shmurda accepte, vient à Paris avec son équipe et enregistre le morceau. Mais quelques jours avant la sortie de l'album "Bon courage", le rappeur US demande à Crimi de payer les frais d'hébergement de lui et son équipe, qui s'élèvent à 10 000 euros. Une demande refusée par Crimi, ce qui entraîne une petite embrouille entre les deux équipe. Finalement, le couplet de Bobby sera retiré du morceau, qui sera renommé "Ngannou sans Bobby".