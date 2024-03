Les 5 plus grosses zones de rap en France

Ça kicke fort dans tout l'Hexagone !

Même si la scène anglaise a bien explosé ces dernières années, la France reste le deuxième pays du rap dans le monde, en termes de taille du public, de variété de la scène artistique et de durée. Cela fait maintenant plus de 30 ans que les pionniers du rap ont changé la face de la musique en France et si au départ, les artistes étaient concentrés dans un petit nombre de villes ou de départements (l'axe Marseille, Paris, Saint-Denis), désormais la musique s'est répandue partout et chaque coin de France a son rappeur fétiche.

On vous propose un petit "guide du routard" du rap français, avec notre liste des 5 zones où ça kicke le plus, histoire de vous faire un tour d'horizon de ces endroits qui ont fait la renommée du rap en France.

Marseille

On commence évidemment par un des plus grands lieux de rap en France depuis l'arrivée de cette musique dans notre pays. Marseille a vu se succéder 4 ou 5 générations de rappeurs, en réussissant à chaque fois à nous sortir de véritables cracks qui ont changé le rap game. On pense évidemment aux pionniers d'IAM, qui ont été les précurseurs marseillais de cette musique en France, mais aussi à la Fonky Family juste après, puis les Psy 4 de la Rime, l'Algerino et enfin Jul, dont le succès dépasse désormais largement le cadre du rap, ou encore SCH, artiste incontournable dans le game depuis son classique "A7" en 2015. Avec ses nombreux quartiers populaires, son histoire très particulière et son mélange d'influences du monde entier (Comores, Maghreb, Italie,...), Marseille ne pouvait qu'être une des places fortes du game francophone. Ça n'est d'ailleurs pas un hasard si le projet "13'Organisé" a fait un tel carton : toutes les générations y étaient mélangées, ce projet est un vrai trait d'union entre tous les rappeurs du coin, c'est ce dynamisme qui fait que Mars' est encore un point central aujourd'hui.

Essonne (91)

On passe maintenant à l'endroit qui rafle tout actuellement en termes de chiffres. On pourrait même penser qu'il suffit de venir du 91 pour décrocher des disques d'or, tellement c'est devenu la routine pour les grosses stars du département, comme Niska, PNL ou encore Ninho (même s'il est aussi un peu du 77). Niveau ventes, on peut dire que c'est le département qui pèse le plus aujourd'hui. Mais le rap du 91 n'a pas attendu les années 2010 pour exploser. On pense notamment aux énormes cartons de Sinik et de Diam's, deux rappeurs incontournables dans l'histoire du rap en France. Le département a aussi fourni pas mal de rappeurs un peu plus "underground" au game, comme Alkpote, Juicy P et sa LMC Click, mais surtout l'incroyable Ol'Kainry et plus généralement, tout le groupe Factor X. Bref, le 91 a de très gros arguments à faire valoir quand vient l'heure de kicker au micro. Avec une variété musicale peut-être encore un peu plus variée que pour Marseille, par exemple.

Seine-Saint-Denis (93)

On ne peut évidemment pas parler de rap en France sans parler du 93. S'il ne fallait garder qu'un seul département dans toute l'histoire du rap français, ça serait peut-être lui. Pas parce que les meilleurs rappeurs viennent de là-bas, mais plutôt parce que le département est un véritable laboratoire du rap en France, avec une diversité incroyables d'écoles et de générations qui se sont succédées, pour le plus grand bonheur des fans de rap. Ça commence évidemment par NTM, ceux qui ont fait connaître cette musique au grand public. Mais ça ne s'arrête pas là : Tandem, le Ghetto Fabolous Gang, Serum, Despo Rutti,... les grands noms de manquent pas. Récemment, on aurait même pu dédier un article entier à la ville de Sevran, véritable Atlanta à la sauce française, où tous les courants de la trap sont représentés avec Kaaris, DA Uzi, 13Block, Maes,... On mentionnera aussi Sofiane, lui qui a redoré le blason du 93 avec son projet collectif "93 Empire". Le 9 et le 3 sur le drapeau, pour de longues années encore, on l'espère !

Paris (75)

Certains pensaient peut-être que le rap était un truc de "banlieusards" et évidemment, ils avaient tord. Paris est une place forte du rap, qui n'a rien à envier aux départements qui l'entourent en terme de densité de rappeurs ni même de qualité de la musique. D'ailleurs, ce sont souvent les parisiens qui ont la posture la plus intransigeante en ce qui concerne l'évolution du rap, notamment la Scred Connexion, qui se vantait d'être "jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction". Paris est surtout fournisseur de ce qui se fait de mieux (ou presque) en termes de lyrics et de plume : Oxmo Puccino, Flynt, Hugo TSR, Davodka, sans oublier évidemment Nekfeu et Alpha Wann, Doums, Nepal,... . Mais il y a aussi une vraie diversité de la scène parisienne, qui ne se limite pas au rap conscient : la MZ, la Sexion d'Assaut, Hayce Lemsi,... Bref, vous le voyez bien : à Paris, ça kicke comme jamais. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter, car de nombreux jeunes rappeurs qui vont péter demain viennent de Paname (vous avez pu en voir certains dans "Nouvelle École" par exemple). Sans oublier que lorsque le hip-hop arrive en France pour la première fois dans les années 80, c'est à Paris qu'il pose ses valises, plus précisément aux Halles. Merci pour les travaux les gars.

Hauts-de-Seine (92)

On arrive maintenant au département qui mérite peut-être le plus le titre d'école du rap français. Pas parce qu'ils sont les premiers à avoir rappé, ni parce qu'ils sont les meilleurs. Mais parce que les Sages Poètes de la Rue (Zoxea, Dany Dan et Melopheelo) et le Beat 2 Boul ont changé la face du rap game, en apprenant à rapper à ceux qui ont été les légendes du Rap FR après eux : Booba, Ali, Salif, LIM, Mala, tous ont appris à kicker dans cette fameuse école du rap, où la technique et le côté percutant des lignes étaient mis en priorité. Encore aujourd'hui, le département continue de fournir de très grosses stars au rap français, comme SDM ou encore PLK, ou même Guizmo, ainsi que des artistes très avant-gardistes comme Kekra. Le département où les plus grandes fortunes (Neuilly-sur-Seine, La Défense) côtoient la misère la plus sombre ne pouvait donner que quelque chose d'unique en termes de rap.