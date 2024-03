Aya Nakamura ciblée par des racistes pour sa participation aux JO, le rap français réagit

Kalash Criminel, Dadju, Franglish, Wejdene, Davinhor ou encore Lyna Mahyem ont apporté leur soutien à l'artiste française.

"Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !". Cette phrase a fait le tour du web ce week-end, relayée vivement par l'extrême-droite suite à une publication du collectif identitaire, dénonçant la potentielle participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Un slogan raciste auquel le rap game a vivement réagi, prenant la défense de la chanteuse française.

Après le déferlement raciste subi par Youssoupha en 2023 pour son hymne de l'Euro, Aya Nakamura fait de nouveau les frais de la fachosphère. Ce week-end, la banderole partagée par le collectif d'extrême-droite Les Natifs a fait beaucoup de remous sur les réseaux sociaux. "Y'a pas moyen Aya, ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !", peut-on lire. Une phrase raciste contre la très probable performance d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris le 26 juillet prochain. Le collectif a manifesté dans le IVe arrondissement de la capitale afin de dénoncer "le remplacement de l'élégance française par la vulgarité, l’africanisation des chansons populaires et l’évincement du peuple de souche au profit de l'immigration extra-européenne".

Une publication qui ne passe pas auprès de la principale intéressée qui a de suite réagit : "Vous pouvez être raciste mais pas sourd... C’est ça qui vous fait mal ! , écrit-elle. Mais je vous dois quoi en vrai ?". Nombreux acteurs du rap français n'ont pas hésité à prendre la parole pour soutenir Aya Nakamura comme Dadju : "C'est pour ca qu'on est en retard ici. Vous lynchez la plus grosse artiste du pays avec des arguments de CM1... C'était meme pas un combat mais maintenant faut

qu'elle chante, nous on va soutenir". Kalash Criminel a aussi pris la parole : "Pour qui vous prenez vous ?Vous n'allez rien faire du tout bande de lâches !" Wejdene a également réagi : "2024 et on en est encore là ?! Un slogan bien pourri pour afficher un racisme décomplexé ! Avoir une artiste racisée et talentueuse chanter aux JO ça vous frustre ! Cachez bien vos visages, vous méritez rien bande de merdes". Des réactions houleuses aussi partagées par Gazo, Joé Dwèt Filé, Dosseh, Lacrim, Landy, Leto ou encore Jungeli, Vicky R, Davinhor et Lyna Mahyem.

En janvier, l'interprète de "Hypé" évoquait "un certain déni" en France concernant son succès. Pour rappel, Aya Nakamura est l'artiste française la plus écoutée à l'internationale avec plus de 8 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

THREAD | Les chanteurs / rappeurs qui apportent leur soutien à Aya Nakamura ❤️



(le thread sera mis à jour en fonction des nouveaux soutiens) #AyaJO2024 #SoutienAyaNakamura pic.twitter.com/sfuJvhw77K — 👸🏾 aya nakamura base (@nakamura_base) March 10, 2024