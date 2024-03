Future et Metro Boomin annoncent deux projets communs

Le 22 mars et le 12 avril prochain !

Les rumeurs qui couraient s’annonçaient donc vraies : non pas un, mais deux projets communs ont été annoncé de la part de Metro Boomin et Future, pour le plus grand plaisir de leurs fans. Ils sortiront le 22 mars et le 12 avril prochain.

Le tube planétaire "Mask Off", récemment "Too Many Nights" qui cartonne encore, les collaborations entre le producteur Metro Boomin et le rappeur Future sont à chaque fois des réussites.

Une bande-annonce a été dévoilée ce vendredi 08 mars, mettant en vedette la voix du défunt Prodigy de Mobb Deep :

Pour les puristes, on peut entendre en arrière plan un vieil extrait audio de Prodigy, s'adressant à ses pairs qui essaient de rapper et leur disant de laisser cette compétence à ceux qui savent vraiment le faire. La bande-annonce se termine par un slogan qui révèle le titre de l'album, "We Don't Trust You", et une paire de dates, "3.22.24" et "4.12.24".

"We Don't Trust You" fait suite à "Heroes & Villains" de Metro Boomin et "I Never Liked You" de Future, deux albums datant de 2022.

