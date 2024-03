Franglish : "Le talent ce n'est pas suffisant : c'est le travail"

L'artiste qui a dévoilé son nouvel album "Prime" revient sur ses débuts dans la musique et l'importance du travail pour se surpasser.

Le 15 février, Franglish a dévoilé le successeur de "Glish" sorti en 2022. Intitulé "Prime", l'artiste français originaire du 20e arrondissement de Paris propose douze morceaux. Alors qu'il a habitué son public à dévoiler de sacrées collaborations, cette fois-ci, il dévoile son talent en solo sans aucun invité à ses côtés. Pour l'occasion, Franglish était de passage dans l'émission "My G", présentée par Jefferson sur Generations.

L'artiste revient notamment sur ses débuts dans la musique aux côtés de son producteur, Joss Stinson. "J'ai vu les gens se moquer de lui, avoue Franglish. Je l'ai vu se faire négliger, j'ai vu le manque de respect". Il poursuit évoquant la fois où il le propose à un évènement : "On lui répond pleine tête : 'Mais Franglish, pas de buzz. C'est personne, ça ne m'intéresse pas'. Et ces mêmes personnes-là, des années plus tard on appelé Joss pour voir Franglish". Mais l'interprète de "Position" se montre bienveillant à l'égard de ceux qui ne croyaient pas en lui : "Être rancunier dans le milieu dans lequel on est, ça ne sert à rien. Pour se venger, il faut faire des hits, il faut marquer le coup. C'est comme ça que tu fais regretter les gens".

"Mon but c'est de montrer aux gens que le talent ce n'est pas suffisant : c'est le travail, explique Franglish. Au lieu de te plaindre, de faire un communiqué en story (...), prends les critiques et va travailler. Et après c'est comme ça que tu fermes la bouche". En exemple, il cite notamment "la remontada" de Keblack, qui est revenu en force avec le titre "Laisse-moi", qui comptabilise aujourd'hui plus 64 millions d'écoutes sur Spotify.