Shay a rempli son Olympia en moins de 10 minutes !

Elle sera sur la scène de la salle parisienne le 29 mars prochain.

Après la sortie de son dernier album "Pourvu qu'il pleuve", Shay a enfin annoncé un premier concert. La rappeuse belge sera sur la scène de l'Olympia de Paris le 29 mars prochain... et l'évènement est déjà complet ! En quelques minutes seulement, Shay a vendu toutes les places.

Tout est allé très vite pour Shay. Ce week-end, la rappeuse a annoncé l'Acte 1 sur 3 d'une tournée de concerts à la suite de la sortie de "Pourvu qu'il pleuve". La première étape se passe à Paris, sur la scène de l'Olympia de Paris le 29 mars prochain. Un évènement qui "promet d'offrir une expérience immersive et évolutive à travers l'univers musical de Shay", apprend-on dans un communiqué, que près de 2 000 fans auront la chance de découvrir. Un concert inédit qui est déjà complet. La vente des billets a eu lieu le mardi 5 décembre et en quelques minutes seulement, tout est parti. "Merci, rendez-vous à l'Olympia le 29", a remercié Shay sur les réseaux.

Le 19 janvier dernier, Shay a dévoilé son nouvel album : "Pourvu qu'il pleuve". Un troisième disque qui succède à "Antidote" paru en 2019 qui contient 15 nouveaux titres. L'interprète de "Liquide" invite de nouveau Niska sur "Sans Coeur", qui a recensé plus de 2 500 000 streams en seulement 1 semaine. On retrouve également Gazo et SCH. Le 9 février dernier, la rappeuse remporte même son premier Victoire de la Musique pour la "Création audiovisuelle de l'année" avec son hit "Commando". Après cet Olympia complet, il ne reste plus qu'à espérer une nouvelle date de concert pour les malchanceux qui ont loupé le coche.